¿Culpable o chivo expiatorio? Dos expertos analizan el trabajo de Carlos Vela en Alajuelense

El trabajo de Carlos Vela, como gerente deportivo de Alajuelense durante el Clausura 2026 quedó bajo la lupa, tras un torneo en el que los refuerzos no lograron marcar diferencia en el equipo rojinegro.

La Liga quedó fuera de las semifinales del presente campeonato y no podrá luchar por el bicampeonato, en una campaña en la que el club apostó por reforzar la zona ofensiva, con las llegadas de Kenneth Vargas (3 goles y 612 minutos), Ángel Saldívar (4 goles y 762 minutos) y José Alvarado (1 gol y 200 minutos); sin embargo, los tres jugadores rindieron poco en el torneo.

Malcom Pilone llegó como una de las grandes apuestas en el equipo, pero a inicios de marzo quedó fuera de competencia por una lesión de ligamento cruzado.

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Dos expertos consultados por La Teja analizaron el trabajo del dirigente liguista y fueron claros en que Vela no es el mayor responsable de la penosa participación del club en el Clausura.

Dos expertos analizan el trabajo de Carlos Vela, como gerente deportivo de Alajuelense. Foto: Rafael Pacheco. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

Reservado

Para el exjugador Rolando Fonseca, Vela no es quien tiene la culpa de todos los males del cuadro rojinegro.

“Es muy difícil para uno desde fuera decir errores y aciertos cuando hay una situación y es el ser permisivo, lo dije hace unos días, permisivos con dejar de hacer cosas. Creemos que cuando tenemos éxito ya lo logramos todo y como decía mi papá, cuando el éxito llega, es cuando más tenemos que socar las tuercas.

“Voy a pensar que el gerente deportivo es el que menos culpa tiene de todo, él contrata, pero el cuerpo técnico y la directiva acepta, son los que aprueban las llegadas de los jugadores, son los que al final toman decisiones”, comentó.

Ángel Zaldívar llegó a Alajuelense para reforzar la ofensiva rojinegra y para algunos, quedó debiendo. Foto: Rafael Pacheco. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

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Fonseca resaltó que lo que ocurre en la Liga no es producto de una circunstancia.

“Me parece que es un gerente deportivo que pasa mucho en el anonimato, no es de figurar. Es un gerente deportivo que es callado y eso es bueno, no veo su trabajo tan negativo. Que no se dieran las cosas es algo de fútbol, de vida, es muy complejo.

“En la Liga son muchas cosas que se dejaron de hacer durante el año, jugadores que llegaron y no se adaptaron al sistema. La culpa es colectiva, a Kenneth Vargas sí lo conocían varios y lo trajeron. No es lo mismo decir que todo es culpa del gerente deportivo, hay más involucrados”, aseguró.

Alajuelense hizo un torneo para el olvido y no pudieron luchar por el bicampeonato. Foto: John Durán. (JOHN DURAN/John Durán)

Los jugadores

El exportero y entrenador Paul Mayorga no responsabiliza del todo a Vela por el fracaso de los liguistas, pues en su experiencia, se pueden planificar cosas, pero al final del torneo no salen y no es por una mala planificación.

“He estado con entrenadores que han trabajado un montón y no se logran campeonatos y he trabajado con otros menos empunchados, pero saben hacer lecturas de partidos y analizan otros elementos y logran el título.

“Lo que le puedo decir como exjugador, es que en los jugadores está el mayor porcentaje de éxito o fracaso de los equipos. Claro que la directiva y el cuerpo técnico tienen incidencia, pero los jugadores son quienes hacen que las cosas realmente funcionen en la cancha.

“En Alajuelense estaban tan presionados por el campeonato, que luego del tricampeonato centroamericano y el título nacional hubo un descuido en la parte mental, sintieron que habían logrado todo y esa es la presión que tenían. Tenían años de no ganar un título y no supieron manejar esa parte”, comentó.