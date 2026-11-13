Curazao complicó a Panamá y lo puso en riesgo

Panamá se fue con un 0-0 ante Curazao. (X Fepafut/X Fepafut)

Panamá salió de Curazao este jueves con muchos apuros y pellizcando un 0-0 que le podría complicar las cosas en los cuartos de final de la Liga de Naciones.

El cuadro canalero visitó la isla caribeña y se fue con un empate sin goles en el juego de ida de su serie que cerrará el próximo domingo en casa, peleando un lugar para entrar al Final Four de la Liga de Naciones de Concacaf.

La igualada no fue el mejor negocio para los centroamericanos, dado que en este torneo cuenta el gol de visita como criterio de desempate, por lo que, con un empate con goles en la vuelta, los caribeños lograrían el pase.

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Panamá dejó escapar oportunidades ante Curazao

Las sensaciones, además, no son las mejores tras un encuentro en el que Panamá pecó mucho en ofensiva y fue el equipo con más ocasiones, no pudo capitalizar ni uno solo de los 17 remates capitalizar uno solo de los 17 remates que tuvo en el encuentro.

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Periodistas panameños cuestionaron a Thomas Christiansen

Periodistas panameños criticaron a su selección y a su entrenador Thomas Christiansen, al que señalaron por mala lectura de partido, cambios tardíos y poca visión para sacarle provecho a la posesión de pelota.

En el cuadro canalero no jugó el volante Manuél Morán, ficha del Cartaginés, quien quedó en la banca, único jugador de la liga costarricense llamado al partido.