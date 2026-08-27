Dani Carvajal sorprende al explicar una de las cosas que necesita Herediano para empezar a mejorar

El Herediano vive momentos sumamente complejos tras completar otro fracaso internacional al quedar fuera de la Copa Centroamericana nuevamente en la fase de grupos.

El Team le ganó al Antigua, pero la victoria fue insuficiente por los malos resultados anteriores, algo que comentó uno de los líderes del camerino florense, el arquero Dani Carvajal.

Carvajal afirma que ocupan una semana larga. (La Nación/Fotografía: Mayela López)

“Tenemos un punto positivo, ya que ganamos; no nos alcanzó por otro marcador y situación, como que no esperamos que Alianza le ganara al Marathón, pero ese resultado hace que no nos alcance para clasificar.

“Pero veo cosas muy positivas dentro y fuera de la cancha, en los entrenamientos; ahora toca demostrarlo en el campeonato siendo nuevamente campeones”, mencionó el portero del Team.

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El mismo Carvajal señaló algo que él ve muy necesario para empezar a mejorar con Paulo Wanchope como nuevo timonel que acaba de llegar.

“Son muy pocos días, es difícil, y hay que entender un poco a Paulo: dos días partido, recuperación, un entrenamiento; nosotros vamos viendo un poquito la idea de lo que él quiere, de lo que está hablando para el grupo, cómo quiere que sea la formación, de lo que quiere de cada futbolista, lo que quiere en la parte defensiva.

Chope ha tenido poco tiempo para trabajar. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

“Pero yo creo que vamos a necesitar una semana larga para que la idea de Paulo ya se vea plasmada de lleno y lo demuestre en el funcionamiento y en la parte táctica del equipo que él quiere”, explicó el guardameta ante la consulta de La Teja.

Los rojiamarillos visitan el Fello Meza de Cartago este domingo a las 11 de la mañana y tras ese juego contarán con esa semana larga que Dani aseguró que necesitan para el siguiente fin de semana recibir al Pérez Zeledón en el estadio Carlos Alvarado en Santa Bárbara por el campeonato nacional.