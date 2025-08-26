Daniel Formal, piloto tico, nos contó qué pensó mientras su carro se incendió en plena carrera

El carro de Daniel Formal ardió en unos segundos. (Facebook Daniel Formal/Facebook Daniel Formal)

Daniel Formal, piloto costarricense que compite en Estados Unidos en el campeonato IMSA GTD Championship, tuvo este domingo el susto de su vida, en un impactante accidente en el que su auto ardió por completo mientras corría.

Las fotos y las imágenes del momento son realmente impresionantes, aquello era una llamarada gigantesca de la que salió casi sin daño alguno, apenas unas pequeñas quemaduras en su rostro, nariz y labios, pero poco visibles.

En sus redes sociales, el tico confirmó que se encuentra bien y agradeció a su equipo y a todas las personas que se movieron de inmediato para ayudarlo a salir del auto en menos de 35 segundos después de que lo detuvieron.

Daniel Formal solo tuvo quemaduras leves en labios, mejillas y nariz. (Daniel Formal /Daniel Formal)

El testimonio del piloto es igual de potente, La Teja habló con él y nos indicó que pese a la delicado situación, por su mente jamás pasó que podrían ser sus últimos momentos ni sintió temor por su vida. “Sinceramente no, nunca tuve ese pensamiento”.

La fuerza de no dejar a su familia, a su esposa, a sus padres, hermana y hasta a su sobrina recién nacida, a la que vino a conocer a Costa Rica, fueron las cosas que le cruzaron por la mente para reaccionar con mucha rapidez y poder salir justo a tiempo.

“Obviamente la escena es muy impactante, ver cómo se ardió todo, lo único que pensé en ese momento era en mi familia, en mi esposa, en mi hermana, mi sobrinita nueva (Sara), mi mamá, mi papá... es todo lo que podía pensar en ese momento”

“Además, también pensé en que tenía que salir de este carro porque estoy muy orgulloso de la vida que he podido crear y no estoy listo para dejarla ir, así que hice todo lo posible para salir de ese auto en el menor tiempo posible”, nos relató.

“Pensé que estoy muy orgulloso de la vida que he podido crear y no estoy listo para dejarla ir así”. — Daniel Formal, piloto

Su hermana Sabrina y poder conocer a su sobrina Sara, fueron parte de las motivaciones para reaccionar con rapidez y salir del auto en llamas. (Instagram Sabrina Formal. /Instagram Sabrina Formal.)

Formal demostró, además, que su preparación mental es muy alta, pues no se dejó llevar por el miedo, sino que conoce que son parte de los riegos que conlleva practicar ese deporte, en una situación límite demostró cómo reaccionar.

Sobre el accidente aún no tiene idea qué sucedió, pues no vio nada diferente, cuando se dio cuenta el chuzo solo se encendió.

“Sinceramente no tengo la menor idea, yo solo frené y el carro explotó, la causa no la sé. Cuando quité el frenó y el carro explotó, yo ya venía con fuego, así que ya venía soltándome los cinturones antes que quedara contra la pared. Lo más importante era salir de ese auto, desde que el auto paró hasta que se encendió fueron menos de dos segundos”, contó.

Las imágenes del accidente son impactantes. (Facebook Daniel Formal/Facebook Daniel Formal)

Lo sucedido es solo una muestra que los accidentes ocurren, pues en tierra yanqui Dani ha tenido un gran desempeño. Ha competido en dos campenatos diferentes, pues además de este, compite en el Lamborghini ST North America hace cuatro temporadas.

En el competitivo nivel gringo, el tico pelea primeros lugares, ha ganado carreras y “pole positions” en diferentes oportunidades, haciéndose un nombre en ese país, tanto en campeonatos de Súper Turismo como en kartismo, otra categoría que corre.

Así quedó el casco de Dani tras salir del auto (Daniel Formal /Daniel Formal)

En Costa Rica, Daniel también tiene un nombre de mucho peso en las pistas con diversos campeonatos en ambas categorías, entre ellos el Costa Rica Touring Car Championship (CTCC) o las Tres Horas de Costa Rica, en el autódromo del Parque Viva en La Guácima

Este lunes, Formal llegó al país y estará unos días con su familia, conocerá a su sobrina, descansará un poco, pero nos anunció que la próxima semana volverá a las pistas con pruebas que tiene en Atlanta, Georgia. El hombre no se arruga ante nada.