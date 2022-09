David Guzmán tiene una meta clara en el torneo de Apertura

El volante David Guzmán desea ser convocado nuevamente a la Selección Nacional. Instagram.

El jugador del Deportivo Saprissa, David Guzmán, se prometió a sí mismo ser un jugador diferente para el torneo de Apertura y parece que lo está logrando, porque tiene una meta muy clara.

El volante desea ser convocado nuevamente a la Selección Nacional, dirigida por el técnico Luis Fernando Suárez y por eso, desde antes del arranque del campeonato, Guzmán dejó en claro cuál era su objetivo.

“Mi meta está clara y espero en Dios se me dé la oportunidad de estar nuevamente en la Selección. Desde que me tomaron en cuenta la primera vez me gustó y ahorita no voy a cambiar la mentalidad”, afirmó.

“Siempre he sido de competir, de jugar partidos importantes. Si la lista no está definida, me toca trabajar, luchar, quiero hacer las cosas bien, prepararme y demostrar que puedo colaborar en la Selección”, dijo el jugador de 32 años.

Guzmán afirmó sentirse muy bien en la presente campaña. En la actualidad, luego de 12 fechas, solo ha recibido 3 tarjetas amarillas.

“Tenía mucho tiempo de no ver redes sociales, porque a veces se habla un poco de más, pero si en este caso se está hablando de forma positiva me toca agarrarlo para bien, seguir creciendo. En su momento, las cosas negativas me dieron un plus para levantarme y ahora no puede ser menos, si las cosas se están haciendo bien, tengo que seguir así”, dijo.

Guzmán no ha sido convocado para la Sele desde el inicio de la octagonal, en setiembre pasado. ¿Está en condiciones para un nuevo llamado?

El volante morado solo lleva 3 tarjetas amarillas en lo que llevamos del certamen. John Durán. (JOHN DURAN)

En crecimiento

El entrenador Gilberto Martínez destacó las virtudes del mediocampista saprissista.

“El técnico (Luis Fernando Suárez) fue claro y dejó la puerta abierta para los jóvenes y para los de más experiencia, todos tienen la posibilidad.

“No te puedo decir si tiene que ser llamado, pero sí que está haciendo las cosas bien. Anda en un buen nivel, al igual su compañero Youstin Salas. Siento que ha sido constante y a los entrenadores nos gusta esa constancia, que se acompaña de un buen rendimiento”, afirmó.

El también técnico Marvin Solano recalcó que David sigue siendo un buen marcador y ha cometido menos faltas o no ha hecho tan fuertes como en otros momentos.

“Me parece que ha mejorado, está en un buen momento futbolístico. Le veo un buen nivel, me da la impresión de que tiene más movilidad y hace mejores pases en corto y largo, pienso que su nivel le permitiría estar en la Selección, pero eso depende del entrenador”, expresó.