El boxeador costarricense David “Medallita” Jiménez volvió a poner el nombre de Costa Rica en lo más alto del boxeo mundial, luego de defender con éxito su título de las 115 libras de la Asociación Mundial de Boxeo (AMB) en Tokio, Japón.

Tras la pelea, el pugilista envió un mensaje a los costarricenses, en el que celebró haber retenido el campeonato.

“Ya no somos interinos, somos campeones mundiales absolutos y poniendo el sello más importante de visita acá en tierra japonesa ante un rival que fue excampeón mundial en las 112 libras”, manifestó.

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David “Medallita” Jiménez celebró su nuevo triunfo, pero también recordó de dónde viene y a quiénes quiere dedicarle este campeonato mundial celebrado en Tokio. (Cortesía para La Teja/Cortesía para La Teja)

Sin embargo, más allá de su victoria, Jiménez quiso dedicar este logro a las personas que se identifican con su historia de esfuerzo, especialmente a los agricultores y a los niños costarricenses que crecen con necesidades y buscan salir adelante.

“Costa Rica, esto no solo lo ganó David ‘Medallita’ Jiménez. Hoy me veo reflejado en todos ustedes agricultores costarricenses, en la niñez costarricense que como yo crecieron de pies descalzos con una y mil necesidades y están tratando de salir adelante”, expresó.

Medallita Jiménez defendió su corona en Tokio

El boxeador también aseguró que su campeonato es una muestra de que la perseverancia, el esfuerzo y la ética.

“Este campeonato mundial es el reflejo de que si luchamos y perseveramos y tenemos ética de trabajo, podemos lograr conquistar todas nuestras metas”, agregó.

Finalmente, Jiménez dijo sentirse orgulloso de representar al país y aseguró que continuará luchando para mantener el nombre de Costa Rica en lo más alto del boxeo mundial.

“Me siento honrado de que por mis venas corra sangre 100% costarricense y nada, aquí vamos a seguir luchando por representar a Costa Rica y dejar el deporte, el boxeo, en lo más alto de la industria del boxeo mundial. Pura vida”, concluyó.