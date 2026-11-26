Los costarricenses tendrán que madrugar este domingo 29 de noviembre para apoyar al boxeador David “Medallita” Jiménez, quien defenderá su título mundial ante el japonés Seigo Yuri Akui.

El pugilista nacional enfrentará un nuevo reto en su carrera profesional, esta vez en el Ryogoku Kokugikan, ubicado en Tokio, Japón.

Según la información publicada en NotiFight, el combate está programado para las 5 a. m., hora de Costa Rica, y será transmitido por ESPN.

El costarricense expondrá su campeonato mundial de la categoría supermosca (115 libras) de la Asociación Mundial de Boxeo (AMB) en un enfrentamiento pactado a 12 asaltos.

David “Medallita” Jiménez defenderá su campeonato mundial supermosca este domingo 29 de noviembre en Japón.Ayumo Sano, japonés 26 de febrero del 2026 Cortesía: Ernesto Sandoval (La Nación/Cortesía Ernesto Sandoval)

¿Quién es el rival de Medallita Jiménez?

El tico tendrá como contrincante a Seigo Yuri Akui, un boxeador japonés que cuenta con un registro profesional de 23 victorias, 3 derrotas y 1 empate, además de 13 triunfos por nocaut.

Por su parte, Jiménez llega a este compromiso con un récord de 18 victorias y una derrota, con 12 triunfos por la vía del nocaut.

LEA MÁS: Medallita Jiménez usó frase de Jorge Luis Pinto previo a la pelea más importante de su carrera

El nacional ya se encuentra en Japón, donde realiza los últimos preparativos para defender su cinturón mundial.

Akui tendrá la particularidad de combatir en su país, mientras que Medallita buscará conservar su campeonato lejos del suelo costarricense.

Quienes deseen apoyar al representante nacional desde Costa Rica deberán tener presentes los siguientes detalles: