¡Debut soñado! Priscila Chinchilla jugó su primer partido con el Atlético de Madrid

La costarricense Priscila Chinchilla debutó este sábado, con el Atlético de Madrid femenino.

Las rojiblancas se enfrentaron a la Real Sociedad y el juego empató 5-5, en un duelo directo por avanzar a los primeros lugares del torneo español. La delantera ingresó al minuto 91 al terreno de juego.

El club español destacó el estreno de Chinchilla en el campeonato.

“Priscila Chinchilla debutó este sábado con el Atlético de Madrid en el encuentro que nos enfrentó a la Real Sociedad.

LEA MÁS: Este es el ambicioso objetivo de Priscila Chinchilla tras fichar por el Atlético de Madrid

“La centrocampista rojiblanca disputaba así sus primeros minutos oficiales como rojiblanca en Alcalá. En el minuto 90, la centrocampista entraba al césped sustituyendo a Luany y se estrenaba oficialmente con nuestros colores”, informó el equipo en su sitio web.

Priscilla Chinchilla debutó con el Atlético de Madrid femenino. Foto: tomada de X Atlético de Madrid. (Foto: tomada de X Atlético de Madrid. /Foto: tomada de X Atlético de Madrid.)

La llegada de Priscilla Chinchilla al Atlético de Madrid

El 3 de enero pasado, el Atlético de Madrid confirmó la llegada de la tica al equipo europeo, tras quedar libre, luego de su paso por el Zenit.

En su presentación, Priscila dijo:

“Muy contenta, creo que es algo muy importante para mí y para mi carrera; le contaba a mi familia que es algo que siempre soñé. Este club siempre lo he tenido o lo he seguido desde muy pequeña, entonces nada, muy contenta y agradecida con Dios”, aseguró Pri.

Chinchilla habló de sus características como jugadora, en las que asegura que es una futbolista muy humilde y luchadora.

LEA MÁS: (Video) Así fue recibida Priscilla Chinchilla en el camerino del Atlético de Madrid

Priscilla Chinchilla (derecha) ingresó en los últimos minutos del juego contra la Real Sociedad. Foto: tomada de X Atlético de Madrid. (Foto: tomada de X Atlético de Madrid. /Foto: tomada de X Atlético de Madrid.)

“Soy una persona muy guerrera, luchadora, que a pesar de que ya son muchos años fuera del país, no ha sido fácil, pero no me he rendido. Entonces, al final, creo que dentro y fuera de la cancha soy una persona muy humilde, trato de valorar las cosas y nada, trabajar muy fuerte y lo demostraré en el momento de debutar, entonces a esperar ese momento”, agregó Priscila.