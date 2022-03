Defensor Henrique Moura disfruta de nueva compañía

Defensor Henrique Moura, jugador de Pérez Zeledón. Cortesía. Defensor Henrique Moura, jugador de Pérez Zeledón. Cortesía.

El defensor de Pérez Zeledón Henrique Moura volvió a entrenar con el equipo, después de permanecer 46 días alejado de las canchas debido a una operación a la que fue sometido y como es un amor con los animales acaba de conseguir una nueva mascota que le ayude a llevar más tranquilo su reincorporación.

Al defensor le gustan tanto los peluditos que en redes sociales ha hecho campañas para ayudar a perritos y gatos heridos y este miércoles tuvo un encuentro muy especial, ya que vio a un conejito que había llevado una compañera a las oficinas de los Guerreros del Sur y se lo pidió. Fue amor a primera vista.

“Lo agarré, lo recosté en mis brazos y él se quedó quieto, ahí me di cuenta de que me lo tenía que llevar para el apartamento”, contó.

Es la primera vez que Henrique tiene un conejo.

“Si yo tuviera una casa grande estaría llena de animales, de perros, gatos, ovejas y chanchos. Hace poco falleció mi perro Negrito y ahora me siento feliz con el conejo al que le puse Maní.

Moura fue operado de su pulmón derecho el 16 de enero anterior. Cortesía.

Consejos

“La gente me ha puesto mensajes en Instagram con recomendaciones de cómo cuidarlo. Conseguí una cajita, la pinté de negro y le compré alimento. Ahí duerme, pero él tiene la libertad de andar por todo el apartamento, yo no tengo problema con eso”, confesó.

El jugador generaleño está que no se cambia por nadie, ya que para él las mascotas son muy importantes.

“Le ayudan a uno a estar acompañado, también siento que los animales se llevan la mala vibra, a veces llego a la casa cargado de malas energías, porque no siempre son buenos días y los animales tienen ese poder, de quitar esa mala vibra y transformarla en buenos momentos”, agregó.

“Los animales dan mucho amor y yo me encargaré de que Maní sea feliz”. Henrique Moura, jugador Pérez Zeledón.

Recordemos que el 16 de enero pasado, el zaguero brasileño salió con una costilla rota y el pulmón derecho perforado durante el juego de los generaleños ante Cartaginés, razón por la cual le hicieron una cirugía de emergencia en el hospital Escalante Pradilla.

Desde ese momento, Moura se enfocó en recuperarse lo más pronto posible y logró volver a entrenar antes de lo pensado.

“La verdad es que me siento muy bien, fueron 46 días en los que estuve fuera, no podía hacer nada y desde hace semana y media ya estoy entrenando con el equipo y me ha ido muy bien.

El brasileño cayó en la tentación de dejarse al conejito. Cortesía.

“Primero hice trabajo diferenciado y desde el lunes ya me integré con mis compañeros”, contó el jugador, de 30 años.

El zaguero reconoció que le costó volver a entrenar, pues con el mínimo esfuerzo se ahogaba.

“Me costo unos días porque tenía mucho tiempo sin hacer nada, pero después me fui sintiendo mucho mejor”, afirmó.

Moura también comentó que volver a los entrenamientos le dio un poco de miedo, pues temía que le volviera a ocurrir algo parecido.

“Es muy diferente entrenar solo que estar con los compañeros porque me daba miedo hacer movimientos más duros. Durante los primeros días lo que hacía era caminatas, pero conforme pasaba el tiempo iba aumentando la intensidad.

“Voy evolucionando, me siento mejor y en el equipo me recibieron demasiado bien, los jugadores, el entrenador y la directiva me dieron una cálida bienvenida”, expresó el brasileño.

La inactividad de Henrique le provocó que aumentara un par de kilitos, pero ya eso quedó en el pasado.

“Mi peso es de 84 kilos y subí a 86, yo soy de comer muy sano, no me gustan las cochinadas y gracias al preparador físico ya logré ponerme nuevamente en forma. El aumento se dio porque no hacía nada de actividad, tenía que estar en reposo absoluto”, explicó.