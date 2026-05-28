Deportes

Defensor Juan Pablo Vargas dio una noticia que lo tiene devastado

El jugador Juan Pablo Vargas anunció la muerte de su mascota

EscucharEscuchar
Por Eduardo Rodríguez

El defensa costarricense, Juan Pablo Vargas anunció por medio de sus redes sociales una triste noticia después de la muerte de su mascota, Eevee, un perrito que tuvo por ocho años.

Con una publicación en Instagram, el defensa compartió su tristeza junto a fotos de su amado perrito.

Vargas sufre la muerte de su perro
Vargas sufre la muerte de su perro (IG Juan Pablo Vargas/IG Juan Pablo Vargas)

“Gracias por estos 8 años siendo parte de nuestra familia, por tu compañía y tu lealtad. Nos dejas con un vacío enorme y con el sueño de ver a Emi crecer a tu lado, pero nos hiciste muy felices todos estos años. Te amamos, Eevee”, puso Vargas en Instagram.

LEA MÁS: El caso de Alejandro Bran desnudó al periodismo deportivo de Costa Rica

Desde La Teja le enviamos un fuerte abrazo, ya que perder a una mascota siempre es un golpe muy duro para cualquier persona.

boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Teja en WhatsApp
Juan Pablo Vargas
Eduardo Rodríguez

Eduardo Rodríguez

Bachiller en periodismo egresado de la Universidad Latina y técnico en Marketing Digital. Creador de contenido deportivo en TikTok y apasionado por el fútbol nacional, internacional y el tenis

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.