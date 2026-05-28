Defensor Juan Pablo Vargas dio una noticia que lo tiene devastado

El defensa costarricense, Juan Pablo Vargas anunció por medio de sus redes sociales una triste noticia después de la muerte de su mascota, Eevee, un perrito que tuvo por ocho años.

Con una publicación en Instagram, el defensa compartió su tristeza junto a fotos de su amado perrito.

Vargas sufre la muerte de su perro (IG Juan Pablo Vargas/IG Juan Pablo Vargas)

“Gracias por estos 8 años siendo parte de nuestra familia, por tu compañía y tu lealtad. Nos dejas con un vacío enorme y con el sueño de ver a Emi crecer a tu lado, pero nos hiciste muy felices todos estos años. Te amamos, Eevee”, puso Vargas en Instagram.

LEA MÁS: El caso de Alejandro Bran desnudó al periodismo deportivo de Costa Rica

Desde La Teja le enviamos un fuerte abrazo, ya que perder a una mascota siempre es un golpe muy duro para cualquier persona.