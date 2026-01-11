Delantero de Saprissa ya tiene nuevo equipo para el Clausura 2026

Un jugador del Saprissa comenzará el 2026 fuera del club morado, luego de que la dirigencia decidiera enviarlo a la Liga de Ascenso.

Se trata del delantero Fabricio Alemán, quien llegará a reforzar al Inter San Carlos, equipo que se proclamó campeón del torneo de Apertura 2025 de la segunda división.

Anteriormente, Alemán estaba en Pérez Zeledón, a modo de préstamo y el contrato con los guerreros vencía en junio de este año. Sin embargo, los generaleños decidieron finalizar el ligamen antes de lo previsto.

Fabricio tiene contrato con Saprissa hasta diciembre del 2027.

Fabricio Alemán llega al Inter San Carlos, para el torneo de Clausura 2026. Foto: archivo. (Prensa PZ./Prensa PZ.)

La llegada de Fabricio Alemán al Inter San Carlos

Los norteños dieron a conocer la llegada de Fabricio en sus redes sociales.

“Comunicamos el ingreso del jugador Fabricio Alemán, proveniente del Deportivo Saprissa″, dijo el club al anunciar la llegada del atacante de 22 años.

Con Pérez Zeledón, Fabricio anotó un gol en el torneo de Copa, ante Quepos Cambute y en el torneo de Apertura 2025 jugó durante 13 partidos.