Deporte costarricense de luto con la muerte de dirigente y formador de atletas Juan Manuel González

El deporte costarricense está de luto con la muerte de don Juan Manuel González Zamora, uno de los dirigentes deportivos más queridos del país y formador de muchos atletas.

Don Juan Manuel falleció este viernes 28 de noviembre a los 78 años por causas que no trascendieron, dejando un legado que será recordado en el país y de manera especial en su amado Belén, en Heredia.

Juan Manuel González (camisa blanca) presidió la Fecoci en el 2018. Fotografía: Archivo LT.

Reconocido y querido en todo el país

La muerte de González trascendió este sábado en esquelas que compartieron en redes sociales la Municipalidad de Belén, el Comité Cantonal de Deportes y Recreación de Moravia, el Instituto Costarricense del Deporte y la Federación Costarricense de Ciclismo.

El Comité Cantonal de Deportes de Moravia recordó a don Juan Manuel como “un gran hombre y un luchador en pro de los comités cantonales de deportes”.

La Fecoci, por su parte, se despidió de quien fue en el pasado presidente de esa federación deportiva.

La Fecoci informó así la muerte de su exdirigente. Fotografía: Facebook Fecoci. (Fecoci/Fecoci)

Mensajes llenos de cariño y admiración

“Don Juan Manuel González Zamora. Un hombre admirable, que impactó la vida de su querida Belén de una manera inolvidable. Como dirigente del deporte es responsable directo de promover y formar a cientos de atletas que hoy son personas de bien y costarricenses sanos y prósperos. Formó una familia hermosa de gente buena, apasionada y respetable. Gracias don Juan por una vida digna de recordar. Que Dios lo reciba en su regazo y disfrute de la vida eterna. Un abrazo Elena, Lizzy, Juan Manuel, Rodrigo y Esther”, escribió el periodista costarricense Pablo Aguabella al despedir al dirigente deportivo.

Don Juan Manuel fue el padre de la nadadora Elizabeth González Atkinson (Liz González), una reconocida atleta que fue campeona nacional y centroamericana de natación entre 1986 y 1994.

Honras fúnebres

Las honras fúnebres de don Juan Manuel iniciarán a las 4:30 de la tarde de este sábado en la capilla de velación de la Ribera de Belén.

Su último adiós será este domingo 30 de noviembre a las 10 de la mañana en la iglesia Comunidad Bíblica de la Gracia, en San Antonio de Belén.

¡Paz a sus restos!