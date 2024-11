Deporte vikingo celebra primer mundial fuera de Escandinavia: ¿Por qué Costa Rica fue la elegida?

Costa Rica albergará el primer Campeonato Mundial de Glima fuera de Escandinavia, convirtiéndose en la sede de esta antigua arte marcial de origen vikingo.

Las competencias tendrán lugar los días 8 y 9 de noviembre en las playas de Manuel Antonio, Puntarenas, y estarán abiertas al público de manera gratuita.

Se incluirá por primera vez, la categoría femenina.

Esta disciplina, que guarda similitudes con el judo, requiere que los competidores luchen cuerpo a cuerpo hasta derribar al oponente y someterlo.

El campeonato será histórico, no solo por su sede fuera de Escandinavia, sino también porque incluirá, por primera vez, categorías femeninas con divisiones por peso: livianas y pesadas.

Según Andrés Fontana, organizador del evento, Costa Rica fue elegida después de que el maestro escandinavo de glima visitara el país en 2019 y quedara impresionado con el nivel de los atletas costarricenses.

“En Escandinavia tuvieron un problema con el lugar donde se desarrolla el mundial y el festival, entonces el maestro cuando vino en el 2019 realmente quedó sorprendido con el nivel de Costa Rica y dijo que escogerían una sede que fuera fuerte”, explicó Fontana.

El torneo contará con competidores de Noruega, Suecia, Italia, Estados Unidos, México, Venezuela, Chile y Costa Rica, siendo nuestro país el que tendrá el mayor número de clasificados, con 27 atletas.

Dónde se ubican las academias: San José: Lomas de Ayarco, San Antonio de Desamparados, Escazú. Heredia: Belén. Alajuela: Centro. Puntarenas: Monteverde. Guanacaste: Tilarán.

Glima en Costa Rica

El glima ha estado presente en Costa Rica durante 24 años y, a diferencia de otras artes marciales, se practica en superficies naturales como zacate o arena, sin el uso de tatamis ni rings.

Los competidores tampoco usan uniformes tradicionales: los hombres participan sin camisa y las mujeres usan un rashguard (camisa tipo licra). En cuanto a su formato, no existen llaves de eliminación; cada competidor debe enfrentarse a todos los inscritos en su categoría, y el campeón es quien gane la mayor cantidad de peleas.

El glima se divide en dos ramas: la competitiva, que es la que se celebrará en Costa Rica, y la de defensa personal, que permite una gama más amplia de técnicas, incluidas patadas, llaves y estrangulaciones.

Glima

Expectativas de ticos

Roberto Fontana, de 48 años, uno de los combatientes ticos, dijo que ha entrenado la mayor parte de su vida y que llegar al mundial es un sueño.

“Es algo para lo que me he preparado en mi vida, un logro dentro de mi carrera marcial y además dentro de la superación personal, me he esforzado mucho”, expresó el competidor en la categoría de -70 kilos.

El glima es un deporte vikingo, ancentral y rudo. (Cortesía )

Silvia Rojas Salgado, quien competirá en la categoría de +70 kilos, también expresó su orgullo por representar a Costa Rica.

“Es un reto entrar, tiene uno que luchar, poner retos sicológicos, físicos y emocionales y exigirse de esa forma. La primera lucha es ganarme a mi misma, vencer mis miedos, con las cargas. Esa es la primer lucha que se debe ganar”, manifestó.

Alonso Cordero, de la categoría de + 100 kilos, manifestó que estar en el Mundial es una oportunidad única, a la que se le debe sacar provecho.

“Ser elegidos para tal responsabilidad es increíble, es el fruto del esfuerzo de los profes, de los organizadores, para traer el evento. Realmente es un sueño y espero que se motive más gente para que lo practiquen”.

El Mundial de Glima en Costa Rica no solo marca un hito para esta disciplina, al ser el primer evento de su tipo fuera de Escandinavia, sino que también abre una oportunidad única para que el país demuestre su potencial en el mundo de las artes marciales.

Con una mezcla de tradición, fuerza y honor, los participantes están listos para hacer historia y mostrar el espíritu de lucha costarricense en el marco de esta antigua práctica vikinga.