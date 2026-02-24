Deportes

Desde España llenan de elogios al Saprissa y le dejan un dardo a Alajuelense

En DAZN le dedicaron unos elogios al Saprissa por su indumentaria con una indirecta a Alajuelense

Por Eduardo Rodríguez

Las camisas Kappa del Deportivo Saprissa siguen generando elogios a nivel internacional gracias a la colaboración con Batman y DC, ya que, pese a que fueron presentadas a finales del año anterior, siguen dando de qué hablar.

En las redes de DAZN, se comentó acerca de las camisas del Monstruo con Batman y de paso le dejaron un recadito a Alajuelense por dicha colaboración.

Saprissa recibe al Club Sport Herediano, determinante por la lucha por el liderato y la clasificación del Apertura 2025
Desde españa lanzaron elogios al Saprissa (Jorge Navarro para La Nacion /Jorge Navarro para La Nación y La Teja.)

Amigos y amigas de DAZN, quédense con esta camiseta porque la van a ver este verano en las mejores playas de este país, de este santo país, porque dirán, ojo a la referencia, a Batman, al cómic, tremendo”, mencionaron.

@daznfutbol Definan CARISMA en una camiseta La del Deportivo Saprissa de Costa Rica 🇨🇷 #PokerFC #tiktokfootballacademy #tiktoksports #tiktokdeportes #batman #costarica ♬ sonido original - DAZN Fútbol

Batman es costarricense y no lo sabíamos, Bruce Wayne, pura vida, vean hasta la señal y todo”, en referencia al video de presentación con la batiseñal.

Qué hacen ahora los aficionados de la Liga Deportiva Alajuelense que no tienen un referente de cómics desde el día de hoy; a mí es que esta camiseta me flipa, a mí me flipa”.

Sporting F.C vs Saprissa
La chema de Batman de Saprissa sigue siendo piropeada (MARVIN_CARAVACA/Marvin Caravaca)

Me gusta esta camiseta, a tope con ella”, sentenciaron con mucho asombro en el video publicado en las redes sociales de DAZN.

Los de Tibás estrenaron la batichema en el semestre anterior en el juego en el que recibieron a Herediano e igualaron a un tanto; después volvieron a usarla de locales cuando le ganaron a Liberia, y estrenaron la blanca en la visita a Sporting en el cierre de la fase regular del Apertura 2025.

