Desde México, a José Saturnino Cardozo le llegó un reconocimiento muy especial

El técnico del Municipal Liberia, José Saturnino Cardozo, recibió una buena noticia desde México, un país que lleva muy presente en su corazón.

El Estado de México le dio al entrenador aurinegro un importante reconocimiento. A Cardozo se le hizo un homenaje por su paso por el fútbol azteca.

Recordemos que Cardozo hizo la mayor parte de su carrera en México y es uno de los jugadores más recordados en el Toluca.

El técnico de Liberia, José Saturnino Cardozo recibió un importante reconocimiento. Foto: Instagram José Cardozo. (Foto: Instagram José Cardozo. /Foto: Instagram José Cardozo.)

El reconocimiento de Cardozo

El entrenador paraguayo fue condecorado con la “Presea Estado de México 2025″. El homenaje se dio como parte de los 202 años de la fundación del Estado de México.

El Pepe compartió en sus redes sociales la distinción y se mostró emocionado al recibir la distinción, sin ser mexicano de nacimiento.

“Un honor recibir esta distinción de la gobernadora del Estado de México”, mencionó el estratega.