Desde Panamá hacen una grave acusación luego de salir las sanciones contra Saprissa y Fidel Escobar

Salieron a la luz las sanciones del Saprissa por el altercado en Puntarenas y, además de Mariano Torres, el panameño Fidel Escobar también fue suspendido por lo que ocurrió en el Lito Pérez.

Escobar se perderá tres juegos (Rafael Pacheco Granados)

El capitán tibaseño fueron tres juegos, al igual que al defensa canalero, algo que provocó la indignación por parte del periodista José Miguel Domínguez, Chepe Bomba, quien lanzó una dura acusación.

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“Persecución contra Saprissa y Fidel Escobar. Así de claro. Punto y Pelota mentira no es”, señaló Chepe en su cuenta de X tras conocer las sanciones en las que su compatriota también se perderá tanto la ida como la vuelta de las semifinales ante los liberianos y una hipotética final de ida en caso de que el Monstruo avance.