¿Desmantelan a los Coyotes? Liberia responde al interés de algunos equipos grandes por sus figuras

El Municipal Liberia está listo para enfrentar al Saprissa en las semifinales, pero además de buscar los tres puntos ante los morados el próximo domingo, tienen otra preocupación a nivel deportivo.

Es prácticamente un hecho que los aurinegros se quedarán sin el delantero Fernando Lesme para el siguiente torneo, pues será jugador del Herediano. Además, en las últimas horas se ha hablado de las supuestas salidas de Joaquín Alonso Hernández, quien ha despertado un interés en clubes como Cartaginés y Alajuelense, y el caso de Waylon Francis, quien regresaría al Team.

Al respecto, Felipe Eusse, presidente ejecutivo del equipo guanacasteco, habló con La Teja de la situación de los futbolistas.

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El delantero Fernando Lesme tiene todo listo para convertirse en jugador del Club Sport Herediano. Foto: prensa ML. (Prensa de Liberia/Prensa de Liberia)

“Así funciona esto”

“El tema de Fernando Lesme era algo conocido por la gente, es probable que el próximo semestre esté con Herediano, no es novedad, así funciona el mercado y no nos molesta para nada, así es esto.

“Para nosotros es importante renovar el plantel si se han hecho las cosas bien como hasta ahora, y vamos a analizar además la continuidad del técnico José Cardozo. Con eso, cierro paréntesis, porque estamos enfocados en semifinales y luego trabajaremos en la planificación de la temporada”, comentó.

Felipe Eusse, presidente ejecutivo del Municipal Liberia. Foto. Instagram Felipe Eusse. (Foto. Instagram Felipe Eusse./Foto. Instagram Felipe Eusse.)

¿Les preocupa que el equipo quede desmantelado?

“No, es lo normal cuando un equipo no tradicional hace las cosas bien. Es común que los equipos importantes de Costa Rica quieran llevarse a jugadores de nosotros.

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“Tenemos la capacidad de reestructurar proyectos en corto plazo; recordemos que (Malcom) Pilone era el eje del equipo y se fue para la LDA y ahora tenemos a Yoserth (Hernández), Jared (Ríos), Sebastián (Padilla), que son jugadores que cumplen su función y uno entiende los procesos del fútbol, y cuando se hacen las cosas bien, algunos equipos querrán llevarse a los jugadores”, añadió.