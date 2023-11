Después de vivir una etapa durísima, la exjugadora de Saprissa, Melissa Herrera, agradece dulce momento

La jugadora costarricense Melissa Herrera, quien militó con el Deportivo Saprissa, está muy agradecida con Dios por todo lo que le está pasando en su carrera.

La futbolista anotó este domingo el tercer gol de las Xolas de Tijuana en el triunfo 3 a 1, de visitantes, ante el Puebla y la clasificación a cuartos de final del fútbol mexicano.

En esa instancia enfrentarán al poderoso equipo de las Rayadas de Monterrey, el duelo enfrentará al cuarto lugar (Monterry ) contra el quinto (Xolas).

Melissa Herrera anota gol en México

“Solo Dios sabe por las cosas que he tenido que pasar en los últimos días, pero hoy me enseña que por acá es el camino. Que nunca me desampara y está a mi lado. Y si de levantarse del suelo se trata, aquí estoy y más fuerte que nunca”, escribió.

LEA MÁS: Jugadora con ADN de Saprissa, Melissa Herrera, anota en México y su equipo clasifica a cuartos

Herrera es seleccionada nacional y hace un buen torneo en México donde ahora enfrentará la etapa más bonita pero complicada del torneo.