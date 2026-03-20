Deyver Vega pone fecha a su vuelta a las canchas tras grave lesión en la rodilla

El atacante del Saprissa Deyver Vega se ilusiona con la vuelta a las canchas próximamente, después de una larga lesión en su rodilla que lo tiene alejado de los terrenos de juego desde el mes de agosto del año anterior.

El tibaseño fue intervenido con una artroscopia de rodilla y su regreso a la acción era una interrogante.

Deyver Vega espera volver a las canchas en abril (JOHN DURAN)

“Ha sido complicado todo el año pasado porque fue el tema del menisco, había hecho una buena pretemporada, pero lastimosamente tenía el cartílago un poco tocado e intentamos con una cosita que no funcionó, me operé y fue una operación de tres a cuatro meses, donde ya llevo cuatro y ahora viene la transición en cancha, acostumbrarse al alto impacto, entrenamiento, al roce, remates”.

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“Estoy en ese proceso, ya llevo semana y media entrenando con el grupo y yo espero, calculo y tengo el objetivo, de volver a principios de abril para tener una acumulación de trabajo y que no haya una recaída porque tengo mucho tiempo sin jugar. Uno quiere apresurar las cosas, pero el cuerpo necesita tener de nuevo ese mecanismo al que estaba acostumbrado, vamos paso a paso lento, espero estar ya a final de mes o principios de abril”, dijo Vega en declaraciones brindadas a los medios oficiales del Monstruo.