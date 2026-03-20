Afición del LAFC pone su mirada en jugador de Alajuelense y piden al club pagar un platal por él

La gran actuación de Santiago Van Der Putten en la serie de octavos de final de la Concacaf Champions Cup con la Liga Deportiva Alajuelense ante Los Ángeles FC generó una serie de comentarios en redes sociales por parte de la hinchada del club de Estados Unidos, pese a que los manudos al final de cuentas quedaron eliminados por global de 3-2.

El defensa fue estelar en los dos juegos, tanto en la ida que acabó en empate a un gol como en la vuelta que finalizó 1-2 en el estadio Alejandro Morera Soto, siendo figura en ambos duelos, y hasta anotando en la Catedral lo que generó ruido entre la afición de los norteamericanos por el tico.

Van Der Putten anotó ante el LAFC (Jorge Navarro para La Nacion /Jorge Navarro para La Nación y La Teja.)

“El guerrero de Alajuelense de defensa central Van Der Putten solo tiene 21 años con un valor de 900 mil dólares. LAFC consigan el número de teléfono. Qué joya oculta en este torneo”, puso la página de LAFC X en la red social con una foto del manudo de Transfermarket.

A dicho posteo, un tico le respondió que se lo podían dar en caso de que ofrecieran 2 millones de dólares, a lo que la página de aficionados del club de Los Ángeles respondió.

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“2 millones es un buen negocio”, sobre el monto que solicitó el manudo para llevarse a Santiago al equipo de la MLS.

Otra página de hinchas del equipo del LAFC, es una en español que es de Uruguay, la cual publicó una foto del zaguero rojinegro junto a un comentario.

Aficionados del LAFC ven con buenos ojos ofrecer 2 millones de dólares por Santiago (Jorge Navarro para La Nacion /Jorge Navarro para La Nación y La Teja.)

“¿Cuánto por Van Der Putten? Tremendo defensa”, publicó LAFC Uruguay en la red social de X, antiguo Twitter.

La página de Maximiliano Bretos Sports colocó también en X una publicación sobre Alajuelense en la que destacó al defensa para que el LAFC busque su fichaje próximamente.

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“Todo mi respeto a Alajuelense, son corazón e intensidad, hicieron sentir orgullosa a toda Centroamérica. Me gustaría ver a un club de la MLS hacer una movida por Santiago Van Der Putten, es de acero”, comentó en el antiguo Twitter.

Por Santiago se conoció el interés del Barcelona B en el pasado; no obstante, la salida del defensor rojinegro no se terminó de dar, ya que no se llegó a un acuerdo bueno para ambas partes; no obstante, con la vitrina que tuvo en un torneo de este nivel como la Concacaf, es un hecho que le van a sobrar ofertas en el futuro.