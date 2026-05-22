Diego Obando comparó a Mariano Torres con otro jugador y admite que recibirá críticas

El periodista Diego Obando en sus redes sociales subió un video sobre Mariano Torres y reconoció que al hacerlo le traerá muchos comentarios en contra.

Obando comparó al capitán de Saprissa con una de las figuras del Cruz Azul, José Paradela, por su forma de jugar, algo que en el mismo video el periodista señaló en los comentarios que iba a dejar que le tiraran por dicha comparación.

Diego Obando comparó a Mariano Torres con figura del Cruz Azul (Instagram/Instagram)

“Me puede calificar de loco, pero Paradela de Cruz Azul y Mariano Torres de Saprissa son prácticamente iguales; ambos son volantes argentinos, los dos utilizan el número 20, son zurdos, esto es de lo más loco, pero ambos usan tacos completamente negros y eso no es nada, corren exactamente igual; cuando lanzan a marco, se perfilan de la misma manera; como si fuera poco, tienen la misma postura de pie”.

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“Yo esto lo pensaba desde que Paradela estaba en River, pero cuando llegó al Necaxa lo reconfirmé; ahora sí díganme loco, ya pueden tirar todo el hate que quieran”, señaló Diego en su video.

Paradela es el jugador al que Keylor Navas le hizo una gran tapada este jueves en el juego de ida de la final disputada entre Pumas y Cruz Azul, tras un remate de media distancia.