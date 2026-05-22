Andrea Salas reaccionó así a la destacada actuación de Keylor Navas con Pumas

Keylor Navas fue uno de los grandes protagonistas en el partido de ida de la final de la Liga MX entre Cruz Azul y Pumas, encuentro que terminó empatado 0-0 este jueves y dejó todo abierto para el compromiso de vuelta del próximo domingo.

Durante el partido, el guardameta tuvo varias intervenciones determinantes que evitaron la caída de su equipo y lo convirtieron en una de las figuras más destacadas de la noche.

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Su rendimiento recibió elogios de la prensa mexicana y de los aficionados, quienes destacaron su experiencia y seguridad bajo los tres palos.

Keylor Navas fue protagonista con su equipo. (Pumas/Pumas)

Andrea Salas compartió mensaje de agradecimiento

Una de las personas que reaccionó públicamente a la actuación del costarricense fue su esposa, Andrea Salas, quien compartió en redes sociales un video con las mejores atajadas del arquero durante el encuentro.

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“Gracias Señor por tu presencia, siempre somos bendecidos”, escribió la esposa del futbolista en el clip publicado originalmente por TUDN.

Andrea Salas agradeció a Dios por el buen papel de Keylor Navas. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

La publicación rápidamente generó numerosas reacciones y comentarios de seguidores que felicitaron al costarricense por su desempeño y destacaron el gran momento que atraviesa en el fútbol mexicano.

Ahora, Pumas deberá buscar la victoria en el partido de vuelta para intentar conquistar su octavo título de Liga MX.