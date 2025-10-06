Dominicano Guerrero Jr. ilumina Toronto con un home run y pone a los Yankees contra las cuerdas

Los Toronto Blue Jays obtuvieron una victoria importantísima ante los Yankees. Foto tomada de X Hartford Courant. (Foto tomada de X Hartford Courant. /Foto tomada de X Hartford Courant.)

Los Toronto Blue Jays extendieron la ventaja a 2-0 en la Serie Divisional de Grandes Ligas al imponerse 13-7 sobre los Yankees de Nueva York, con una soberbia actuación del dominicano Vladimir Guerrero Jr., quien conectó un Grand Slam.

Después de la victoria 10-1 en el primer juego de la serie, los canadienses quedaron a un triunfo de avanzar a la Serie de Campeonato.

Guerrero Jr., de 26 años, lideró el ataque de los Blue Jays con un “home run” en la parte baja de la cuarta entrada, un hecho que sucede, por primera vez, en postemporada en la historia de la franquicia.

El dominicano Vladimir Guerrero Jr. fue protagonista. Foto tomada de X Hartford Courant. (Foto tomada de X Hartford Courant. /Foto tomada de X Hartford Courant.)

“Me siento muy bien, les doy gracias a Dios y a los aficionados por esta energía. Hemos demostrado que estamos listos para esto, me siento orgulloso por el trabajo de todos mis compañeros”, dijo el dominicano.

Una colorida celebración del primera base terminó con una ovación de los 44.764 aficionados que se dieron cita en el Rogers Centre de Toronto.

En sus dos primeros partidos en la postemporada 2025, Guerrero Jr. cuenta con dos jonrones y seis carreras impulsadas.

La serie continuará este martes cuando los Yankees reciban la visita de los Azulejos en el Yankee Stadium con la obligación de ganar, pues una victoria de Toronto dejaría en el camino a los Bombarderos de Bronx.