Doña Vicky meterá 6 mil globos rojiamarillos al estadio Colleya Fonseca

Vicky Barquero y un grupo de colaboradores heredianos se encargarán de darle colorido al estadio Colleya Fonseca de Guadalupe, este sábado en el juego de vuelta de la final de la segunda fase, ante el Deportivo Saprissa.

La fiel aficionada rojiamarilla nos contó que ya mandaron a pedir los seis mil globos, tres mil rojos y tres mil amarillos para que el estadio luzca espectacular.

Vicky Barquero siempre se saca una foto con el trofeo de campeón, este es el del título 28. (Cortesíav)

Ella ya se ha encargado, desde el 2015 aproximadamente, de meterle color al estadio, sobre todo en finales o juegos importantes. Una vez lograron introducir 22 mil globos y para la final del 2017 hicieron 4 mil bufandas a mano y las repartieron gratis.

Lo más difícil esa vez fue el trabajo a mano, pues debían quedarse tejiendo a mano hasta las diez u once de la noche varios días. Al final, el costo total, calcula que pudo andar por el medio millón de colones.

Don Ángel Azofeifa es la razón por la que Vicky es tan herediana. (Cortesíav)

Vicky y los demás que forman el grupo de apoyo recogen dinero en el mismo estadio y lo gastan en la decoración. Dice que cuando faltan cosas lo ponen de su bolsillo, pero toda la afición se identifica y eso casi nunca pasa.

Para este sábado, otros grupos se encargarán de llevar más cosas al estadio, como papelitos, banderas y demás, pero doña Vicky no sabe a ciencia cierta que están preparando los demás colaboradores.

Entre morados

Ella tiene 49 años y creció entre padres saprissistas, pero siempre se identificó con los colores rojo y amarillo del Club Sport Herediano.

Vicky Barquero se ha hecho tres tatuajes alusivos al Team. (Cortesíav)

La razón, su abuelo materno, Ángel Azofeifa, era herediano por los cuatro costados. Cada vez que Vicky visitaba a su abuelito, la fiebre que se desataba en la casa por el Team era tal, que la contagió.

Ella desde que tiene noción de las cosas, ha sido herediana, por más fiebre que el papá haya sido del Deportivo Saprissa. Su madre era morada, pero no fanática, a veces ni se enteraba si había partido o no. Aficionada de perilla que llaman.

Ella es hija única y ni así la volcaron.

“Soy herediana por convicción desde muy pequeña, hija de padres saprissistas pero nunca fui morada. Mi abuelo materno era muy herediano y esa es la razón por la que soy rojiamarilla.

“Mi papá era muy fiebre de Saprissa, pero no de ir al estadio, era de tele pero en casa de mis abuelos ver un partido de Herediano era una locura”.

Dice que conoce a Jafet Soto y a la gente de administración. (Cortesíav)

El papá de Vicky se casó otra vez y tiene cuatro hermanos más, tres resultaron morados y solo una apoya al Club Sport Herediano.

El primer título que recuerda Vicy fue el del 92-93 en aquella final ante el Cartaginés y luego entró la sequía de 19 años de los florenses donde la pulsearon pero no quedaban campeones. Ella recuerda bien todo ese tiempo.

“Tuve la dicha de ver al Herediano campeón cuando empezaba a ir al estadio y luego se vino esa sequía. Fue bastante triste, humillante, ese montón de casi casi, estábamos a las puertas y se iba una y otra vez por las razones que todos los heredianos futboleros sabemos, pero nunca hizo que me echara para atrás, siempre tuve estos colores”, expresó doña Vicky.

En el 2012, cuando volvieron a ganar un título recuerda que fue algo impresionante.

“Fue duro porque el partido de ida que fue en el Rosabal Cordero con Santos no fue nada fácil, en la vuelta, no conseguí entrada y lo vi con amigos en Rosabal, que pusieron una pantalla. Fue una locura, algo increíble, para llorar, para reír, uno no sabía que hacer y la cantidad de gente que había en toda Heredia, uno decía, ¿de dónde salieron todos estos heredianos? Uno no quería que terminara esa fiesta”, dijo.

Hoy en día, doña Vicky es una reconocida herediana dentro de la institución, conocida por Jafet Soto y la gente de administración.

Además, muchos aficionados la contactan a ella para pedir información del club o para hacer el enlace con la gente que transporta a los florenses de Heredia a Guadalupe.

Así luce el cuarto de doña Vicky. ¿será herediana? (Cortesíav)

El Team en la piel

Ella tiene tres tatuajes alusivos al Herediano y no puede faltar al estadio cuando el Team es local. Cuando es visitante no acompaña al equipo.

Hoy asegura que sería muy lindo volver a ser campeón y alcanzar en cantidad de títulos ganados a Liga Deportiva Alajuelense.

“Me parece muy merecido para el Team porque a pesar de haber tenido dos grandes sequías de casi 40 años (sumadas) no es tanta la diferencia con respecto a los otros que tienen más campeonatos, siento que pese a eso han hecho mucho esfuerzo, más en estos últimos diez años, Herediano ha vuelto a tomar el lugar donde estuvo como rey de copas en el país por muchos años”, dijo.

Si usted es un fiebrazo como ella puede seguirla en su feis personal, que aparece como Vicky Barquero en la Página Foro Herediano y en Si no sientes no lo entiendes.

Este video corresponde al estadio Rosabal Cordero y es el que se usa para promocionar el partido de esta noche ante el Deportivo Saprissa.