Deportes

¿Dónde y a qué hora ver la pelea de Naomy Valle en su debut con la promotora de Jake Paul?

Naomy Valle tendrá su debut con la promotora de Jake Paul

EscucharEscuchar
Por Yerlin Gómez Izaguirre
Naomy Valle Yelmi Mexicanita Sánchez Pelea por el título mundial juvenil del Consejo Mundial de Boxeo 28 de febrero del 2025 Cortesía: Mario Vega, para La Nación
Naomy Valle tendrá su debut oficial con la promotora Most Valuable Promotion (MVP). (La Nación/Cortesía: Mario Vega, para La Nación)

Naomy Valle, la boxeadora costarricense, tendrá su debut oficial con la promotora Most Valuable Promotion (MVP) del reconocido boxeador Jake Paul, este sábado 27 de setiembre en Montreal, Canadá.

LEA MÁS: Yokasta Valle debutará en Netflix con defensa del título mundial WBC

La tica se enfrentará a la italiana Federica Macri en la categoría de las 108 libras.

El pesaje oficial de Naomy fue este viernes y pesó 106,27 libras, según contó Yokasta Valle en sus redes.

LEA MÁS: Alajuelense y Cartaginés podrían jugarse entre sí el único boleto a Concacaf para Costa Rica

El enfrentamiento usted podrá vivirlo por medio de la plataforma de pago DAZN a partir de las 6 p.m., hora de Costa Rica.

Las peleas preliminares se iniciarán a las 3:45 p.m., hora tica.

Este viernes Naomy tuvo su pesaje oficial.
Este viernes Naomy tuvo su pesaje oficial. (Naomy Valle/Instagram)
boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Teja en WhatsApp
Naomy ValleJake PaulMVPCanadá
Yerlin Gómez Izaguirre

Yerlin Gómez Izaguirre

Periodista de Tiempo Libre. Bachiller en periodismo y Licenciada en Producción Audiovisual por la Universidad San Judas Tadeo.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.