¿Dónde y a qué hora ver la pelea de Naomy Valle en su debut con la promotora de Jake Paul?

Naomy Valle tendrá su debut oficial con la promotora Most Valuable Promotion (MVP). (La Nación/Cortesía: Mario Vega, para La Nación)

Naomy Valle, la boxeadora costarricense, tendrá su debut oficial con la promotora Most Valuable Promotion (MVP) del reconocido boxeador Jake Paul, este sábado 27 de setiembre en Montreal, Canadá.

La tica se enfrentará a la italiana Federica Macri en la categoría de las 108 libras.

El pesaje oficial de Naomy fue este viernes y pesó 106,27 libras, según contó Yokasta Valle en sus redes.

El enfrentamiento usted podrá vivirlo por medio de la plataforma de pago DAZN a partir de las 6 p.m., hora de Costa Rica.

Las peleas preliminares se iniciarán a las 3:45 p.m., hora tica.