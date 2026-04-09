Dos equipos ticos decidieron no jugar un partido del fin de semana y la razón lo sorprenderá

Dos equipos decidieron, por mutuo acuerdo, no jugar el partido que les corresponde este fin de semana.

Se trata de Santa Ana FC y la Asociación Deportiva Carmelita, que se enfrentarían este domingo, en la jornada 18 de la Liga de Ascenso, pero ambos equipos conversaron y acordaron no jugarlo.

LEA MÁS: ¿Recuerda a Figuito? Estuvo retirado año y medio, ya regresó y nos hizo esta valiente confesión

Este fin de semana se disputará la última fecha de la fase regular del campeonato de segunda división.

Carmelita y Santa Ana suspendieron el juego de la jornada 18, de la Liga de Ascenso. Foto: Facebook Carmelita. (Foto: Facebook Carmelita. /Foto: Facebook Carmelita.)

Los santaneños y verdolagas se ubican en el grupo B, en donde están otros clubes como Escorpiones, Club Sport Uruguay, Pitbulls, Cariari y Aserrí.

El motivo de la suspensión del juego

Esto informó Carmelita de la suspensión:

“El último encuentro programado ante el equipo de Santa Ana ha sido suspendido. Agrademos el apoyo constante durante este proceso y estaremos trabajando fuerte para desempeñarnos mejor el siguiente torneo”.

LEA MÁS: La ejemplar sanción de seis meses que impusieron a futbolista en Costa Rica

En este momento, Santa Ana tiene 12 puntos y el equipo de El Carmen está de último, con 11 unidades.

El partido entre ambos clubes no definía nada, en las aspiraciones de los equipos por avanzar a la primera división, siendo esta la razón por la que prefirieron no jugar.