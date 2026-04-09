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Dos equipos ticos decidieron no jugar un partido del fin de semana y la razón lo sorprenderá

Dos equipos ticos decidieron no enfrentarse en una jornada clave que será el fin de semana

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Por Yenci Aguilar Arroyo

Dos equipos decidieron, por mutuo acuerdo, no jugar el partido que les corresponde este fin de semana.

Se trata de Santa Ana FC y la Asociación Deportiva Carmelita, que se enfrentarían este domingo, en la jornada 18 de la Liga de Ascenso, pero ambos equipos conversaron y acordaron no jugarlo.

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Este fin de semana se disputará la última fecha de la fase regular del campeonato de segunda división.

Carmelita y Santa Ana
Carmelita y Santa Ana suspendieron el juego de la jornada 18, de la Liga de Ascenso. Foto: Facebook Carmelita. (Foto: Facebook Carmelita. /Foto: Facebook Carmelita.)

Los santaneños y verdolagas se ubican en el grupo B, en donde están otros clubes como Escorpiones, Club Sport Uruguay, Pitbulls, Cariari y Aserrí.

El motivo de la suspensión del juego

Esto informó Carmelita de la suspensión:

“El último encuentro programado ante el equipo de Santa Ana ha sido suspendido. Agrademos el apoyo constante durante este proceso y estaremos trabajando fuerte para desempeñarnos mejor el siguiente torneo”.

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En este momento, Santa Ana tiene 12 puntos y el equipo de El Carmen está de último, con 11 unidades.

El partido entre ambos clubes no definía nada, en las aspiraciones de los equipos por avanzar a la primera división, siendo esta la razón por la que prefirieron no jugar.

Carmelita y Santa Ana
Este fue el comunicado que publicó la Asociación Deportiva Carmelita. Foto: Facebook Carmelita. (Foto: Facebook Carmelita. /Foto: Facebook Carmelita.)
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Yenci Aguilar Arroyo

Yenci Aguilar Arroyo

Redactora de la sección de Deportes. Trabajó en las secciones de Nacionales, Tiempo Libre y tiene experiencia en comunicación institucional. Cuenta con 18 años de experiencia, desarrollada principalmente en el periodismo escrito. Fue designada Periodista del Año del 2023. Trabajó en el Periódico Al Día.

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