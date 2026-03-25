Dos figurones del Saprissa no viajaron a Liberia para el juego de las semifinales del torneo de Copa

Saprissa viajó este martes a Guanacaste para enfrentar al Municipal Liberia en el primer juego de las semifinales del torneo de Copa.

Los morados jugarán contra los aurinegros este miércoles, a las 8 de la noche, y dos de las principales figuras del cuadro morado no viajaron para este duelo clave.

Recordemos que el Monstruo tiene varias bajas, entre lesionados y jugadores convocados a la Selección Nacional.

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Mariano Torres y Kendall Waston no viajaron a Liberia, para el juego del torneo de Copa. Foto: prensa Saprissa. (Prensa Saprissa/Saprissa)

Abraham Madriz, Gerald Taylor, Jorkaeff Azofeifa y Jefferson Brenes fueron llamados por el técnico Fernando Batista. Además, Bancy Hernández y Luis Javier Paradela fueron citados para jugar con sus respectivas selecciones de Nicaragua y Cuba.

En el caso del pinolero, actuará en un fogueo contra Rusia; mientras que Paradela enfrentará a Martinica y República Dominicana, por la Concacaf Series (un torneo en el que se miden los equipos que fueron eliminados de la Copa del Mundo).

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Las ausencias del Monstruo

Según informó el periodista Estefan Monge, Mariano Torres y Kendall Waston no viajaron a la Ciudad Blanca para este partido clave.

Además, contó que los jugadores Joseph Mora y David Guzmán entraron en convocatoria, luego de superar sus lesiones.

El encuentro será en el estadio Edgardo Baltodano.