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Este es el rompecabezas que deberá armar Saprissa para enfrentar a Liberia en el torneo de Copa

Saprissa enfrenta a Liberia en semis de Copa con 6 seleccionados fuera y bajas por lesión

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Por Yenci Aguilar Arroyo

El Deportivo Saprissa volverá a las canchas a mitad de semana, para disputar las semifinales del torneo de Copa, con una importante cantidad de bajas, para enfrentar al Municipal Liberia.

El duelo contra los aurinegros será este miércoles, a las 8 de la noche, en el estadio Edgardo Baltodano y, para buscar el pase a la final, los morados llegarán con una planilla disminuida, por lesiones y por el llamado de algunos jugadores a la Selección Nacional, para los amistosos contra Jordania e Irán, que se jugarán el 27 y 31 de marzo, en Turquía.

Abraham Madriz, Gerald Taylor, Jorkaeff Azofeifa y Jefferson Brenes fueron convocados por el técnico Fernando Batista. Además, Bancy Hernández y Luis Javier Paradela fueron llamados para las selecciones de Nicaragua y Cuba. En el caso del pinolero, jugará con su selección un fogueo contra Rusia; mientras que Paradela enfrentará a Martinica y República Dominicana, por la Concacaf Series (un torneo en el que se enfrentan los equipos que fueron eliminados de la Copa del Mundo).

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Liberia vs. Saprissa
La semifinal del torneo de Copa entre Liberia y Saprissa será el miércoles, a las 8 p.m. Foto: prensa ML. (prensa liberia/Prensa Liberia)

Otras ausencias

Para esta serie, los morados deben tomar en cuenta a jugadores nacidos en los años 2005, 2006, 2007, 2008 o 2009 y que con ellos se cumpla un total de 360 minutos; de lo contrario, el Monstruo podría perder los 3 puntos.

Además, Saprissa en este momento tiene lesionados al defensor Fidel Escobar y al volante Sebastián Acuña. Joseph Mora y David Guzmán están listos para volver a las canchas.

Por otro lado, los liberianos dieron a conocer este lunes que recuperaron al defensor Adrián Chévez, quien tenía una fractura en el dedo pequeño del pie izquierdo.

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“Recibí el alta médica el viernes anterior, hubo una serie de situaciones, pero soy un jugador aguerrido y vengo a dar la vida por estos colores. Me colocaron un tornillo; era lo mejor y, después del torneo, puede ser que me lo retiren y estoy bien.

Sporting FC vs. Puntarenas FC Torneo Clausura 2026 Renzo Carballo Giancarlo González 21 de febrero del 2021 Fotografía: Puntarenas FC
Este martes, será el juego entre Sporting FC y Puntarenas FC. Foto: Puntarenas FC. (La Nación/Fotografía: Puntarenas FC)

“Saprissa viene de ganar 3-0 ante San Carlos, y tenemos con qué buscar el resultado el miércoles y el domingo. Estamos trabajando de la mejor manera para enfrentar la serie; si ganamos, disputaremos la final en casa”, afirmó Chévez en declaraciones enviadas por el equipo pampero.

Además, los guanacastecos no cuentan con Mauricio Villalobos, quien será operado de la mandíbula, y Fernando Lesme, quien tiene una molestia en la rodilla. El defensor Cristian Reyes tampoco estará en el duelo, porque fue convocado por la Selección de Nicaragua.

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La serie completa

Antes del choque entre Liberia y Saprissa se llevará a cabo el primer duelo de la semifinal, entre Sporting FC y Puntarenas FC.

El duelo está programado para este martes 24 de marzo, a las 8 p.m. en el estadio Puente Piedra. El juego se transmitirá por Tigo Sports.

El primer partido de vuelta será el sábado, a las 6 de la tarde, en el estadio Lito Pérez, cuando los chuchequeros reciban a los albos. La mejenga también se transmitirá por Tigo Sports.

Saprissa vs. Alajuelense
El portero Abraham Madriz fue convocado a los amistosos de la Selección Nacional. Foto: Rafael Pacheco. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

Y la semifinal entre Saprissa y Liberia será este domingo 29 de marzo, a las 4 p.m. en el estadio Ricardo Saprissa y el duelo se podrá ver por FUTV.

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Yenci Aguilar Arroyo

Yenci Aguilar Arroyo

Redactora de la sección de Deportes. Trabajó en las secciones de Nacionales, Tiempo Libre y tiene experiencia en comunicación institucional. Cuenta con 18 años de experiencia, desarrollada principalmente en el periodismo escrito. Fue designada Periodista del Año del 2023. Trabajó en el Periódico Al Día.

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