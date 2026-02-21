Douglas López habla del enemigo silencioso al que deberán enfrentar ante el Vancouver, en Canadá

En Cartaginés le tienen la medida puesta a un elemento que podría jugarles en contra en el partido de vuelta contra el Vancouver Whitecaps, por la Copa de Campeones de Concacaf.

El volante brumoso Douglas López reconoció que el clima será un factor importante para este duelo, que se disputará en el BC Place Stadium a las 8 p.m. hora local, y habló del esfuerzo de la dirigencia para dotar a jugadores y cuerpo técnico de todo lo necesario para hacerles frente a las bajas temperaturas.

Douglas López (8) volante del Cartaginés, habló de un enemigo al que deben enfrentar en el juego de vuelta ante Vancouver. Foto: Rafael Pacheco. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

Un clima complicado

Así habló el mundialista de Catar 2022 sobre el clima en Norteamérica:

“Enfrentaremos un clima al cual no estamos acostumbrados y la dirigencia hizo un gran esfuerzo por conseguir guantes y ropa térmica.

“Cuando era jugador del Santos, visitamos al Forge (serie que se disputó a finales del 2021) y nos tocó muy duro y esperamos que todo lo que se ha adquirido nos sea de utilidad”, dijo entre risas.

Santos enfrentó al Forge de Canadá en el 2021 y para esta visita, tuvieron que jugársela con guantes y bebidas calientes. Foto: archivo. (BRANDON TAYLOY/STRAFFONIMAGES/BRANDON TAYLOR)

López recordó que en ese entonces el equipo caribeño era dirigido por don Erick Rodríguez (QDDG) y contó que parte de la estrategia era calentar el cuerpo con bebidas calientes, como chocolate o café.

El Santos recibió al equipo canadiense a finales de octubre y lo derrotaron 3-1, en un partido que se jugó en La Sabana; pero en la vuelta, el 2 de noviembre, el cuadro norteamericano derrotó a los ticos 3-0 y quedaron eliminados.