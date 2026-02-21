El “Caya” Alonso fue Cupido: así nació el amor entre Johan Venegas y su esposa Kimberly Murillo

Desde hace 12 años, Johan Venegas, delantero de Cartaginés, cuenta con el apoyo de una mujer excepcional que lo ha acompañado a lo largo de su carrera como futbolista, más allá de los goles y la camiseta.

Nos encontramos con Kimberly Murillo, esposa del Cachetón desde el 2014, el miércoles anterior en el estadio Fello Meza. Previo al encuentro entre los brumosos y el Vancouver Whitecaps por la Copa de Campeones de Concacaf, ella nos reveló cómo conoció al futbolista y cómo es él en casa, cuando cambia los tacos por el rol de esposo y papá.

“Johan es muy entregado, no solo dentro de la cancha; en la casa le encanta estar con los chicos y cada espacio libre que tiene es para aprovecharlo con nosotros”. — Kimberly Murillo, esposa de Johan Venegas.

Kimberly Murillo es la esposa de Johan Venegas desde hace 12 años. Foto: Instagram Johan Venegas. ( Foto: Instagram Johan Venegas. /Foto: Instagram Johan Venegas.)

Un pilar fundamental

Kimberly recordó que se conocieron gracias al exjugador de Alajuelense Armando “Caya” Alonso, que organizaba grupos de oración en su casa.

La fe es un pilar fundamental en la familia y Dios siempre está por delante de todo.

El día del delantero brumoso comienza a las 5 de la mañana, se traslada de su casa, en Alajuela hacia la Vieja Metrópoli y regresa a su casa a eso de las 2 p. m., a seguir haciendo trabajo con pesas o en la caminadora.

“Johan es muy entregado, no solo dentro de la cancha; en la casa le encanta estar con los chicos (Matías y Valentina) y cada espacio libre que tiene es para aprovecharlo con nosotros.

Johan Venegas comparte su vida al lado de Kimberly, desde hace 12 años. Foto: Jonathan Jiménez. (Jonathan Jimenez Flores/Jose Cordero)

“Es un papá chineador, pero a la vez estricto y cuando termina de entrenar y hacer sus trabajos, busca a los chicos para jugar con ellos, sobre todo con Matías, que también ama el fútbol”, destacó.

Fútbol en el desayuno, almuerzo y cena

En la familia Venegas Murillo no hay día en que no se consuma fútbol y Kimberly reveló cómo es el día a día en la casa.

“Es muy pegado con los niños, pero ahorita lo disfruta más Matías, porque ya está jugando fútbol y eso los acerca mucho.

“En la casa se desayuna, almuerza y cena fútbol, creo que más bien Johan se pasa. Si hay tres partidos, los tres partidos los ve. Uno en el tele, en el celular y otro en la tableta.

“A él le encanta mucho ver el fútbol y lo analiza. Digamos, él ahorita juega y si el partido lo repiten a la 1 de la mañana, como les cuesta mucho dormirse, él llega y ve todo el partido”, dijo entre risas.

Kimberly Murillo y Johan Venegas tienen dos hijos: Matías y Valentina. Foto: Instagram Johan Venegas. ( Foto: Instagram Johan Venegas. /Foto: Instagram Johan Venegas.)

Murillo cada día se siente más orgullosa de lo que ha logrado el futbolista dentro y fuera del país y cuando le preguntamos cómo define a su esposo en una palabra, no dudó en responder:

“Es muy perseverante”, dijo.