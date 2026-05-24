Douglas Sequeira, entre lágrimas, destacó la grandeza del Inter San Carlos en el Clausura 2026

Un mar de emociones se apoderó de Douglas Sequeira, técnico del Inter San Carlos, cuando finalizó el juego contra Jicaral, que cerró con empate 0-0 y le dio a su equipo el pase a la primera división.

La paridad era suficiente para que los sancarleños se proclamaran campeones del torneo de Clausura 2026 y de inmediato se convirtieron en los nuevos inquilinos de la primera división.

El entrenador, con la voz entrecortada y derramando algunas lágrimas, conversó con los medios de comunicación y habló de la gran temporada que tuvo el club.

Douglas Sequeira, técnico del Inter San Carlos habló de la seriedad del proyecto. Foto: Liasce. (Foto: Liasce./Foto: Liasce.)

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“Estoy contento porque Dios es grande y en este año hemos sido mejores; en 12 partidos de mata y mata no perdimos ninguno.

“Yo llegué al tercer partido (luego de un breve paso por Nicaragua) y tengo más de 74 encuentros dirigiendo al Inter, con casi 55 victorias y 11 derrotas, entonces creo que lo hemos hecho bien.

“Lo que quiero es ver a mi esposa y a mis hijos. Este partido se lo dedico a mi hijo (Douglas, jugador del Municipal Liberia), quien no pudo venir”, dijo emocionado y de una se fue a saludar a su esposa, doña Andrea Borbón.

¡Emotivo momento! 🤩



Douglas Sequeira celebrando junto a su esposa el título de Inter San Carlos. 💥 pic.twitter.com/d259sqfn1P — Somos FOX Costa Rica (@somosfox_cr) May 24, 2026

Como si fueran de primera

Sequeira habló de los inicios del proyecto y destacó que una de las claves del éxito es que la dirigencia ha pensado en el Inter como si fuera un club grande.

“Este equipo estaba en Linafa hace dos años y medio. Geovanny (Paniagua, el presidente del club) me invitó y yo le dije que, si iba a asumir el reto, quería trabajar con un equipo con mentalidad de primera división.

“Luego invité a Álvaro Saborío y después a Erick Sánchez, uno de los mejores preparadores físicos del país. Al grupo le dijimos que para estar en primera no había que esperar llegar a primera para entrenar como un equipo de esa categoría”, comentó.

Inter San Carlos ocupará el lugar de Guadalupe FC para la temporada 2026-2027. Foto: Liasce. ( Foto: Liasce. /Foto: Liasce.)

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En este momento, Inter San Carlos usa el estadio Carlos Ugalde como su sede y están trabajando en un complejo deportivo en Aguas Zarcas. Estos aspectos hacen que Douglas vea en el club alajuelense un proyecto sólido y de calidad.

“Ese fue el primer mensaje: entrenemos como un equipo de primera, para que el cambio no se sienta. Creo que este es un proyecto serio, que ha hecho las cosas bien y tiene una parte administrativa organizada.

“Invito a la gente a que se acerque, porque las personas que estamos ahí estamos trabajando bien. Ahora toca celebrar y prepararnos de la mejor manera”, dijo.