El accidente que sufrió Melissa Alvarado en las semifinales del fútbol femenino

Melissa Alvarado, periodista de Teletica Deportes, sufrió un accidente el domingo anterior, durante las semifinales del torneo de Apertura femenino

Por Yenci Aguilar Arroyo

La periodista Melissa Alvarado sufrió un accidente el domingo anterior, mientras cubría las semifinales del torneo de Apertura femenino.

La colocha estuvo en el estadio Alejandro Morera Soto, en donde contó las incidencias de los partidos entre Dimas Escazú vs Saprissa y Alajuelense vs Sporting y el fuerte calor pasó factura en su cuello.

El accidente de Melissa Alvarado.
Melissa Alvarado mostró lo que le pasó el domingo, en el estadio Alejandro Morera Soto. Instragram Melissa Alvarado. ( Instragram Melissa Alvarado. /Instragram Melissa Alvarado.)

Lo que le pasó a Melissa Alvarado

Este lunes, la periodista de Teletica Deportes sorprendió a los televidentes, cuando apareció en la pantalla de canal 7 con el cuello un poco más colorado de lo normal y ante las preguntas de sus seguidores, Alvarado contó lo que le pasó.

“Los que me están preguntando por el pecho... sí, ayer (domingo) me rosticé en el estadio”, contó, mientras mostraba cómo le quedó el cuello, afectado por no colocarse bloqueador solar en esa parte.

Redactora de la sección de Deportes. Trabajó en las secciones de Nacionales, Tiempo Libre y tiene experiencia en comunicación institucional. Cuenta con 18 años de experiencia, desarrollada principalmente en el periodismo escrito. Fue designada Periodista del Año del 2023. Trabajó en el Periódico Al Día.

