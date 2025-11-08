Melissa Alvarado y Yahaira Piña, de Teletica, asumen juntas un rudo reto en busca de protegerse

Las periodistas de Teletica, Melissa Alvarado y Yahaira Piña, asumieron juntas, esta semana, un rudo reto en busca de su propia protección personal.

Meli y Yaha contaron que empezaron a llevar clases de defensa personal con ni más ni menos que Verónica Vargas, una de las mejores peleadoras profesionales de artes marciales mixtas que hay en el país.

Melissa Alvarado y Yahaira Piña trabajan juntas en Teletica. Fotografía: Instagram Melissa Alvarado. (Instagram/Instagram)

Las figuras de Teletica Deportes y Telenoticias ya tuvieron el primer entrenamiento con Vargas, aunque aceptaron que en un inicio tenían miedo.

“Ya pasé mi primer susto haciendo un rollito, pero todo bien. Estoy un poco asustada todavía”, dijo Piña al resumir los primeros minutos de entrenamiento.

Melissa Alvarado y Yahaira Piña, de Teletica, asumen rudo reto

Verónica les insistió que la cabeza y los órganos son las dos principales cosas que ellas deben cuidar en caso de enfrentar una situación que las obligue a poner en práctica lo aprendido.

“Me siento emocionada y lista para pelear”, dijo Melissa entre risas tras completar sus primeras rutinas.

“Estamos felices y ya nos sentimos todas unas guerreras listas”, agregó la simpática periodista deportiva de canal 7.

Yahaira, por su parte, destacó la importancia de lo que está haciendo junto a su compañera de trabajo.

“(Aprendimos) muchas técnicas, estrategias y cosas que desconocíamos; pero estoy segura que nos pueden ser de gran utilidad en caso de una situación de emergencia. No queremos que llegue, pero en caso de que nos suceda, estamos listas”, subrayó.

Melissa Alvarado y Yahaira Piña están empunchadas aprendiendo sobre defensa personal. Fotografía: Instagram Melissa Alvarado. (Instagram/Instagram)

Melissa y Yahaira se llevan muy bien porque ambas son parte de la edición matutina de Telenoticias, el noticiero de canal 7.

Verónica Vargas, una de las mejores peleadoras profesionales de artes marciales mixtas que hay en el país, entrena en defensa personal a Melissa Alvarado y Yahaira Piña. Fotografía: Instagram Melissa Alvarado. (Instagram/Instagram)

