El Arsenal ante su gran prueba: el Manchester City lo espera este domingo para definir la Premier

Desde la temporada 2003-2004 el cetro de la Premier League no llega a las vitrinas del Arsenal, y en esta temporada es cuando más cerca parece estar de regresar; no obstante, los de Mikel Arteta tienen su prueba de fuego este domingo cuando visiten al Manchester City.

Los de Londres suman 70 unidades, mientras que los de Guardiola acumulan 64; no obstante, el City tiene un juego pendiente, es decir, que si logran derrotar a Arteta y compañía, tendrían a tiro al Arsenal, ya que los podrían igualar a puntos y con la diferencia de goles que está ligeramente a favor de los aún líderes, con positivo de 38 sobre los 35 para los de Pep.

El Arsenal de Mikel Arteta tiene la gran prueba de la temporada este domingo ante el Manchester City (Justin Setterfield/Getty Images)

El Arsenal viene de sufrir, pero avanzó a semifinales de Champions League sobre el Sporting de Portugal; sumado a perder la jornada anterior en casa ante Bournemouth, sumado a la sorpresiva eliminación ante Southampton de segunda división de la FA Cup. Además, hay que agregar que semanas atrás el propio conjunto de Guardiola les ganó la final de la Carabao Cup 2-0.

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El City, tras la eliminación de Champions ante el Real Madrid, solo sabe ganar, como lo fue en la mencionada final de Carabao sobre Arteta y sus pupilos, goleada en FA Cup 4-0 ante Liverpool y un 0-3 inapelable de visita ante Chelsea por la pasada jornada de la Premier League.

El duelo que puede definir esta liga inglesa será este domingo a las 9:30 de la mañana, hora de Costa Rica, y se puede observar en la aplicación de paga de HBO Max.