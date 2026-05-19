El Arsenal hace historia y conquista la Premier tras más de 20 años de sequía

El Arsenal conquistó su título número 14 de liga en Inglaterra tras el empate 1-1 del Manchester City en su visita al Bournemouth.

Los de Londres no lograban ganar el título de la Premier League desde la época de Arsène Wenger en el 2004, hasta ahora con Mikel Arteta, gracias al triunfo de este pasado lunes por un solo gol sobre el Burnley en el Emirates.

Arsenal campeón de la Premier League (Prensa Arsenal/Prensa Arsenal)

Los de Pep Guardiola necesitaban ganar en su visita al Bournemouth para mantenerse con vida en la última fecha y esperar un traspié de los londinenses, pero no cumplieron con la tarea este martes.

Empezaron perdiendo con tanto de Kroupi a los 39 minutos, y pese a que Haaland logró emparejar al 90+5, fue imposible concretar una remontada que dejara con expectativa el título.

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El Arsenal celebra el cetro con 82 puntos, quedando a cuatro el City, y el Manchester United completa el podio con 68 unidades.

El City se llevó los dos títulos de Copa luego de ganar la Carabao Cup y el fin de semana imponerse al Chelsea para llevarse la FA Cup, mientras que los de Arteta pueden aún aspirar a un histórico doblete cuando el 30 de mayo se enfrenten al PSG en la final de la Champions League.