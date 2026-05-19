Orlando Moreira tiró un dato que picará a muchos saprissistas sobre el motivo de su racha sin títulos

Orlando Moreira (primero de izquierda a derecha), tiró una verdad incómoda sobre la racha del Saprissa. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

Orlando Moreira, vicepresidente del Herediano, le tiró un dato a Allan Alemán y a la afición de Saprissa que les pegó justo en el corazón luego de perder la final ante los rojiamarillos.

En el programa La Platea de TD Más, el florense picó al decir que los torneos que tienen los morados sin ganar títulos locales, casualmente, coinciden con la llegada del VAR.

“¿Después que llegó el VAR qué no ha pasado?“, le preguntó Víctor ”Mambo" Núñez a Moreira y este tomó la duda en el aire y la metió de golazo.

“730 días, que no ha pasado, sí, no ha pasado”. Yo estoy contento porque hay más justicia en el fútbol”, dijo.

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Al escuchar eso, Alemán le preguntó a Moreira: “¿Qué es lo que no ha pasado, que no les entiendo? “Que no han ganado nada ustedes, su equipo”.

“¿Saprissa?”, repreguntó Allan. “Sí”, dijo Orlando. “Tiene razón”, respondió Alemán para soltar una risa un poco entre la resignación del momento.

“Yo creí que como buen saprissita lo iba a debatir, pero bueno, hay cosas que no se pueden”, tiró Moreira, en el bullying que le montó al morado.

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Al ver lo que pasaba, el Mambo metió la cuchara y tiró que es una rara coincidencia lo que está sucediendo, a lo que don Orlando remató: “Es lo que digo yo, sí, está extraño”, para dejar un silencio incómodo en el ambiente.

El dirigente afirma que tiene un amigo saprissista que se pone bravísimo cada vez que le dice que, desde que llegó el VAR, están en blanco.

“‘Ya cansa que solo salgan con ese cuento’, me dice, ¿pero es casualidad o es cierto?, es una gran casualidad que es cierta; yo no quiero que sea raro, pero sí es casualidad”, finalizó sobre un tema que, definitivamente, sí pica a muchos morados.

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