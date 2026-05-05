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El Arsenal sueña con un histórico doblete tras eliminar al Atlético

Con gol de Bukayo Saka, el Arsenal venció al Atlético

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Por Eduardo Rodríguez

El Arsenal tuvo una semana soñada tras concretar su pase a la final de la Champions League, tras vencer al Atlético de Madrid 1-0.

La semana no pudo iniciar mejor para los de Mikel Arteta, tras el empate de este lunes a tres goles del Manchester City en el campo del Everton, que los deja dependiendo de ellos mismos para buscar dejarse la Premier League tras más de 20 años sin dominar Inglaterra.

El volante del Arsenal Bukayo Saka anota ante el Atlético de Madrid en el Emirates Stadium de Londres, por la Champions.
Saka anotó el gol del triunfo del Arsenal (ADRIAN DENNIS/AFP)

Este martes la situación se hizo más ilusionante después de derrotar al Atlético 1-0 con un gol sobre la reposición del primer tiempo, por intermedio de Bukayo Saka tras un rebote que dejó corto Jan Oblak y que le permitió al conjunto inglés poder ponerse por delante.

En el complemento, Giuliano Simeone, el hijo del Cholo, tuvo la más clara: tras evadir al arquero David Raya, no pudo rematar a puerta vacía y dejar con el grito de gol en la garganta a los colchoneros.

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Hubo polémica tras una acción sobre Griezmann en el complemento, que los españoles pidieron como penal, pero por una falta previa, el silbatero consideró que no se debía pitar a favor de los del Cholo.

El Arsenal vuelve a la final luego de aquella perdida en París ante el Barcelona en el 2006, y su rival saldrá del vencedor de la serie Bayern y París Saint-Germain, que se jugará este miércoles a la 1 de la tarde, hora tica, y en la que los franceses tienen ventaja de 5-4.

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Eduardo Rodríguez

Eduardo Rodríguez

Bachiller en periodismo egresado de la Universidad Latina y técnico en Marketing Digital. Creador de contenido deportivo en TikTok y apasionado por el fútbol nacional, internacional y el tenis

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