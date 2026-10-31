El Barcelona recuperó la sonrisa con una masacre sobre el Alavés

El Barcelona alivió un poco sus heridas, a costa de un Alavés que fue el encargado de pagar los platos rotos tras una masacre de 6-1 en el Camp Nou.

En el primer tiempo, los de Flick ya sentenciaron el juego, en primera instancia con Raphinha a los 8 minutos, seguido de Fermín a los 23, nuevamente el brasileño a los 41 y Lamine Yamal, que tras no poder adueñarse del Balón de Oro, volvió mejor que nunca y con un golazo al 45+1 lo demostró.

Yamal y Raphinha se fueron de dos goles cada uno ante Alavés. (AFP/AFP)

La fiesta no paró ahí, ya que en el complemento, los culés no bajaron el ritmo, y nuevamente Yamal se dio el gusto de poner su doblete al 64 para poner el 5-0.

Anthony Gordon entró de variante a los 81, y colocó el sexto para los azulgranas, con lo que recuperaron las sensaciones previas a las dos derrotas contra el PSG en Champions League y la del último Clásico ante el Real Madrid por La Liga.

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Un exmerengue como Mariano Díaz puso el de la honra para el Alavés a los 84, pero ya la humillante derrota contra su equipo estaba completamente finiquitada.

Con estos tres puntos, el Barcelona se mantiene en la cima del campeonato de liga; a dos puntos, le respira de cerca el Atlético, mientras que el Real Madrid visita este domingo al Racing para intentar volverse a colocar a tres.