¿Por qué votó por Harry Kane? Rodrigo Calvo reveló las razones y sorprendió con su decisión sobre Lamine Yamal

Rodrigo Calvo reveló sus votaciones para el Balón de Oro como representante de Costa Rica, en las que puso como ganador a Harry Kane y a Lamine Yamal en la posición 10.

En La Teja hablamos con el periodista, quien vota en dicho galardón desde 2007, para conocer su perspectiva sobre la elección del inglés como ganador, situación que finalmente se dio.

Harry Kane, ganador del Balón de Oro 2026. (FRANCK FIFE/AFP)

“Para mí no había un gran candidato, lo que había eran grandes candidatos, cualquiera podía ganar; la diferencia entre Kane y Mbappé fueron 28 puntos. Yo acerté 8 de 10 del ranking final; yo sentía que había cuatro o cinco favoritos, pero cuando revisé, siendo muy metódico, escogí a Kane por la cantidad de goles: 73 en 65 juegos, ganó Bundesliga y Copa, además del podio con Inglaterra luego de 60 años siendo líder de ese equipo”, explicó.

Para don Rodrigo, el jugador del Bayern es un caballero dentro del verde, algo que le suma puntos en este concurso.

“Para mí, otro aspecto clave para darle mis votos es que yo lo considero un caballero dentro de la cancha, muy respetado por periodistas, entonces al final me decanté por Harry Kane con una temporada excepcional”, señaló.

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Calvo dejó a Lamine Yamal en la décima casilla, a pesar de ser uno de los favoritos, algo que explicó y relacionó con el Mundial, aunque lo haya ganado.

“Estuve a punto de descartarlo del todo, tenía una lista para que entrara dentro de los 10, ya que yo me puse a ver, como en el 2010, destacó lo colectivo más allá de las individualidades; el voto con España, como en el 2010, se distribuyó, ya que había varios candidatos, igual que en este”, apuntó.

Según el periodista costarricense, Lamine Yamal fue de menos a más en la Copa del Mundo, pero no le alcanzó para estar entre los primeros.

Yamal metió un gol en el Mundial. (JORGE GUERRERO/AFP)

“Desgraciadamente para Lamine, en el torneo más importante, su actuación individual fue importante, pero no determinante, pero aun así lo mantuve, y cuando me puse a acomodar las posiciones, un Rodri para mí fue indiscutible, Pau Cubarsí también estuvo encima en rendimiento, pero en la votación final traté de mantener equilibrio y Yamal se quedó en el top10, pero para mí el rendimiento fue inferior a los otros que nominé, entonces lo puse décimo por esa razón; fue de menos a más en el Mundial, pero sin tener el peso, no para estar entre los tres primeros”, acotó.

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Don Rodrigo puso a Lionel Messi en la cuarta casilla; sin embargo, explicó que por el Mundial que ganó el argentino, en caso de que la Abiceleste hubiera alzado la cuarta estrella, el jugador del Inter Miami se habría llevado su noveno Balón de Oro.

“Posiblemente sí hubiera sido Balón de Oro, Messi con 39 años; se nota que se preparó para que fuera su último Mundial y estuvo muy cerca de ganarlo. Les costó llegar a la final, pero lo hicieron, llegaron reventados, pero si hubieran ganado el Mundial, Messi con toda seguridad hubiera ganado el Balón de Oro. Vean que quedó entre los cinco primeros, ya quedó en la historia como el máximo ganador con ocho, pero hubiera sido el broche de oro cerrar con un noveno y hubiera sido muy merecido,” sentenció.

Todas las votaciones de don Rodrigo Calvo

1 - Harry Kane - 15 puntos.

2 - Kylian Mbappé - 12 puntos.

3 - Rodri - 10 puntos.

4. Lionel Messi - 8 puntos.

5 - Erling Haaland - 7 puntos.

6 - Jude Bellingham - 5 puntos.

7 - Pau Cubarsí - 4 puntos.

8 - Ousmane Dembélé - 3 puntos.

9 - Michael Olise - 2 puntos.

10 - Lamine Yamal - 1 punto.

Para Calvo, Messi hubiera sido Balón de Oro si Argentina ganaba la cuarta estrella. (THOMAS COEX/AFP)

En lo que se refiere al premio Lev Yashin, al mejor arquero, el periodista costarricense votó por el español Unai Simón como el mejor.

1.- Unai Simón - 5 puntos.

2.- David Raya - 3 puntos.

3.- Vozinha - 1 punto.

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Por su parte, Rodrigo le dio el voto al mejor entrenador, Luis de la Fuente, seguido por Luis Enrique, y al mejor club, Paris Saint Germain; el Arsenal fue segundo.

El periodista nacional reveló hasta este sábado sus votos y le explicó a La Teja que lo hizo ahora porque ya se publicaron los votos de todas las personas que se encargan de dicha votación, y que antes no podía hacerlo, ya que eso podría costarle no ser considerado para futuros premios del Balón de Oro.