El consejo de Jeaustin Campos a David Guzmán luego del polémico cabezazo del domingo

Jeaustin Campos la tiene clara para el duelo de este miércoles ante Alajuelense. (Jose Cordero)

Desde que el domingo el saprissista David Guzmán le propinó un cabezazo al liguista Freddy Góndola, la acción ha sido muy comentada y criticada porque según propios y extraños el volante morado debió ser expulsado.

Este martes ante una consulta de La Teja, el técnico morado, Jeaustin Campos, se refirió a la polémica jugada. Le consultamos si había hablado con Guzmán al respecto por todo lo que generó aquel golpe, más viniendo de un jugador que no es la primera vez que cae en este tipo de acciones.

Campos reconoció que sí hablaron, pero también dijo que se le hizo más bulla de la cuenta al tema.

“A David lo debuté no recuerdo hace cuánto, pero son algunos años, al igual que a unos cinco o seis que están ahí y los conozco, ya ellos saben hasta con la mirada cómo es que debemos hacer. Siento que se le ha dado mucha importancia al tema y obviamente hay situaciones mediáticas también, del otro lado (Alajuelense) hubo situaciones complicadas también, como con (José Miguel) Cubero”

“A todo perro flaco se le pegan las pulgas, con David lo hablamos, es un gran jugador, tiene mucha intensidad y yo no tengo que enseñarle nada a nadie. Ellos ya tienen la posibilidad de tener una entereza y tranquilidad, de manejar esas situaciones, lejos de ser victimario fuimos víctimas”, aseguró Campos.

El cabezazo de David Guzmán sobre Freddy Góndola fue unas de las cosas más comentadas en el clásico del domingo. (Captura FUTV)

Con quien sí estaba realmente chiva es con los comentaristas, exjugadores y algunas notas que afirma que pintan las cosas como no son luego del partido del domingo y que insisten en decir que no tiene una buena relación con Christian Bolaños.

“He estado escuchando a unos genios del micrófono que hablan del planteamiento y de otras cosas, pero si observan el partido anterior que ganamos 2 a 0 ante Alajuelense, fue casi el mismo planteamiento y casi que los mismos jugadores. Recordemos que Christian venía sufriendo algún tipo de lesión y en aquel clásico anterior no estaba, es más, este lunes no estuvo con nosotros en el entrenamiento, porque tiene una fascitis plantar (inflamación en la planta del pie).

“Lo que pasa es que algunos no analizan, pero yo sí lo hago. Es muy fácil hablar con esa ligereza de que no nos llevamos bien, pero converso con Bola y no es así, no me voy a pegar un balazo en los pies. A Bola lo conozco muy bien, hemos estado cerca para ver su evolución de la dolencia y no es solo la lesión, sino el ritmo de competencia”, dijo.

Buscar goles

Otro punto que tocó es la mentalidad con la que asume su equipo la mejenga, va a ir a buscar goles porque un empate sin anotaciones le da el pase a la Liga.

“El fútbol es de buscar goles, lo mismo diría si hubiésemos ganado 2 a 0 en la ida. Hay más de noventa minutos para lograr las anotaciones y las buscaremos para sacar la clasificación. Saprissa tiene la personalidad y está acostumbrado a estos partidos más que ningún otro equipo en este campeonato. Con el juego que viene son siete partidos para nosotros en los que no hay más allá que ganar y anotar.

“Si hay un equipo que tiene la experiencia y sabe lo que es lidiar con matar o morir, es Saprissa. Estamos más habituados que nuestro rival, porque Alajuelense hizo un gran campeonato y creo que este es apenas el primer partido en estas circunstancias para la Liga, pero nosotros ya tenemos siete”, aseguró.

En Alajuela los morados se encontrarán un detalle nuevo, las mallas sobre las vallas publicitarias se quitaron hace un tiempo y este será el primer clásico que se jugará así, lo que podría meter más presión al rival al sentir el público más cerca.

“La única ventaja es que tenemos más espacio para los saques de banda, el resto es igual. Independientemente de las ventajas competitivas, siempre han sido partidos muy parejos, son planillas muy equilibradas y es un clásico”, aseguró.