El contundente mensaje de Amarini Villatoro tras el 5-0 que ilusiona a todo Cartaginés

El equipo brumoso goleó 5-0 a Guadalupe en el Colleya Fonseca. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

El 5-0 no fue casualidad. Amarini Villatoro dejó claro que lo de Cartaginés es fruto de todo el campeonato, no de un solo partido.

Luego de la contundente paliza ante Guadalupe FC en el estadio Colleya Fonseca, el técnico Amarini Villatoro analizó el momento que vive su equipo y fue claro: la clasificación es consecuencia de la constancia.

“Yo creo que la clasificación no es el premio del partido de ahora, sino de una regularidad del torneo”, afirmó en entrevista con FUTTV.

El entrenador destacó que su escuadra se mantuvo firme durante todo el campeonato, siempre dentro de la zona de clasificación, algo que considera clave.

“Fuimos, junto con Herediano y Saprissa, de los equipos que nunca salimos de zona de clasificación. Es un premio a esa regularidad que nos mantuvo en la parte alta”, explicó.

Sobre el partido en sí, Villatoro reconoció que no fue tan sencillo como podría parecer por el marcador.

Amarini Villatoro destacó la regularidad de Cartaginés. (Cartaginés/Cartaginés)

“Fue difícil porque no sabíamos el rostro que iba a tener el rival sin nada que perder, pero supimos manejarlo bien”, comentó.

Además, resaltó aspectos que marcaron la diferencia en la cancha: la paciencia, la jerarquía y la efectividad frente al marco.

“Sentenciamos siendo efectivos, teniendo paciencia y jerarquía”, agregó.

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Eso sí, pese al momento positivo, el técnico no se confía y prefiere ir paso a paso.

“Hay que ir poco a poco, pero creo que el equipo tiene la capacidad para competir. Tenemos equipo y jugadores para pasar a la siguiente ronda”, aseguró.

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Con este resultado, Cartaginés no solo confirma su buen momento, sino que también se mete de lleno en la conversación como uno de los equipos a seguir en la lucha por el título.