Marvin Angulo mandó un durísimo dardo a los jóvenes tras la paliza ante Cartaginés

Marvin Angulo no ocultó su frustración tras la goleada. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

Marvin Angulo soltó una frase que resume todo lo que vivió Guadalupe FC en su despedida de la primera división: “Fuimos un desastre”.

El golpe fue durísimo. En el estadio Colleya Fonseca, el cuadro guadalupano cayó de forma contundente 0-5 ante el Cartaginés, en un cierre que terminó de reflejar lo que fue su torneo.

Tras el pitazo final, uno de los más experimentados del camerino habló claro y sin adornos.

Guadalupe cayó 0-5 ante Cartaginés en el Colleya Fonseca. (Jose Cordero/José Cordero)

“Creo que fuimos un desastre hoy, no llegamos a jugar… nos falta mucho”, dijo Angulo en declaraciones a FUTV.

El mediocampista no solo analizó el partido, también puso el dedo en la llaga sobre el rendimiento del equipo, incluyendo a los más jóvenes.

“Los jóvenes tienen que trabajar bastante para rendir en primera división”, agregó, dejando ver que el problema va más allá de un solo juego.

LEA MÁS: Jugador de Guadalupe da un desgarrador testimonio tras el nuevo descenso de Guadalupe

La caída no es aislada; Guadalupe viene de recibir goleadas consecutivas, lo que evidencia el bajón que sufrió el equipo en la recta final del campeonato.

Para Angulo, todo se vino abajo en el momento más importante.

“Después del partido contra San Carlos, donde teníamos el último chance, el equipo se cayó mentalmente, no nos pudimos levantar”, explicó.

LEA MÁS: Comisiario al que Mariano Torres tocó, había acusado a Jafet Soto de insultarlo y sanción estuvo fuerte

Ese golpe anímico terminó pasándole factura a un cuadro que, según el propio jugador, tenía con qué competir, pero nunca logró traducirlo en resultados.

“Tenemos un buen equipo, pero no pudimos concretar. Hacíamos buenas presentaciones, pero no ganábamos… y al final pagamos lo que no hicimos durante el torneo”, sentenció.

Así, entre autocrítica y frustración, Guadalupe le dice adiós a la máxima categoría dejando muchas preguntas y tareas pendientes de cara al futuro.