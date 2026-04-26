Jugador de Guadalupe da un desgarrador testimonio tras el nuevo descenso de Guadalupe

Caled Arroyo habló del duro momento que vive Guadalupe tras el descenso. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

El golpe del descenso todavía pesa en Guadalupe y así lo dejó ver Caleb Arroyo, quien no ocultó lo duro que ha sido para el camerino tener que decirle adiós a la primera división.

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No fue una declaración cualquiera; a pocos minutos de iniciar el partido de este domingo, Arroyo habló claro y sin rodeos sobre lo que vive el equipo tras confirmarse su descenso.

“Sí, ha sido muy duro, ha dolido mucho…”, soltó el guardameta en entrevista con FUTV, reflejando el sentir de un grupo golpeado.

El futbolista incluso recordó que no es la primera vez que pasa por una situación así con el club.

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“Por ejemplo, descendí con este equipo antes, fui a segunda, y ahora estoy en primera división y otra vez toca descender con este club… Ha sido muy difícil para muchos jugadores”, agregó.

A pesar del golpe, el equipo no piensa regalar nada en la última jornada.

El portero aseguró que el golpe ha sido fuerte para el equipo. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

Guadalupe llega a este compromiso con la intención de cerrar con la cabeza en alto, aunque ya no tenga opciones de mantenerse en la máxima categoría.

“Sabemos lo que se está jugando en esta última fecha con Cartago, Alajuelense y Liberia, pero venimos hoy con toda la actitud, a dar el 100 %, a dar la cara… porque somos jugadores profesionales”, afirmó.

El partido no es menor. Mientras Guadalupe busca despedirse con honor de la primera división, el Cartaginés se juega mucho más que tres puntos: está en la pelea por meterse en semifinales y asegurar un boleto a la Copa Centroamericana.

Ese contexto hace que el cierre del torneo tenga un sabor especial, con un equipo luchando por orgullo y otro por mantenerse en la pelea grande.