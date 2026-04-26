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Guadalupe se guardó a dos de sus principales figuras para jugar contra Cartaginés

El equipo josefino sorprende con su alineación para el juego de este domingo a las 4 p. m. en el Colleya Fonseca

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Por Fabiola Montoya Salas
Guadalupe vs. Cartaginés
Guadalupe y Cartago se enfrentan por un cupo a semifinales. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

Guadalupe FC tomó decisiones fuertes para su duelo ante Cartaginés y dejó en el banquillo a dos de sus hombres más importantes en un partido donde se juegan la clasificación.

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No es un partido cualquiera, Guadalupe FC busca dejar con honor la primera división y Cartaginés se juega este domingo mucho más que tres puntos: busca meterse a las semis y a la Copa Centroamericana.

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Guadalupe vs. Cartaginés
El partido se jugará a las 4 p. m. en el Colleya Fonseca. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

El duelo será a las 4 de la tarde en el estadio Colleya Fonseca, pero antes de que ruede la pelota ya hay tema de conversación.

Guadalupe decidió no incluir en su once titular al portero Rodiney Leal ni al atacante John Jairo Ruiz, dos piezas clave del equipo en esta temporada.

La decisión sorprende, sobre todo tomando en cuenta lo que pasó el miércoles anterior en el partido contra Saprissa, pues hubo críticas por la actitud de algunos tras salir goleados y descender a segunda.

Más allá de eso, Leal ha sido un guardameta determinante, mientras que Ruiz aporta experiencia y peso ofensivo.

Aun así, el equipo apostará por una formación distinta para intentar dar el golpe y meterse en la siguiente ronda.

Alineación titular de Guadalupe FC:

    • J. Delgado
    • R. Miranda
    • K. Guzmán
    • M. Angulo
    • Demetrius
    • B. Bonilla
    • A. Amador
    • S. Taylor
    • G. Morera
    • G. Méndez
    • J. Maleck

Suplentes:

  1. Arroyo, 3. Espino, 6. Chacón, 19. Wright, 22. Tellería, 24. Ramírez, 30. Morejón, 48. Salas, 49. Tovar, 70. Rodríguez.
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Fabiola Montoya Salas

Fabiola Montoya Salas

Periodista de Empleo Costa Rica, bachiller en periodismo de la Universidad San Judas Tadeo.

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