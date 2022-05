Habló uno de los líderes de Alajuelense sobre la llegada de Aubrey David a la Liga

José Miguel Cubero le dio la bienvenida a Aubrey David para lo que será el próximo torneo. (Prensa Alajuelense)

La noticia de la llegada de Aubrey David a Alajuelense para el próximo torneo se esparció en los últimos días y dio mucho de qué hablar en diversos aspectos.

Por lo que pudo conversar y saber La Teja en el camerino manudo su llegada tiene buen ambiente y hasta uno de los líderes del club, el volante José Miguel Cubero, nos dio su opinión del tema.

Cube conoce muy bien al trinitense, a quien ha enfrentado en clásicos desde hace varios años y tiene un muy buen concepto de él por lo que nos comentó en exclusiva para este medio.

“El jugador que sea que venga acá y que tome las decisiones el cuerpo técnico será muy bien recibido, es bienvenido, que llegue a aportar. No sé si él ya firmó o no, no me meto en eso, pero quien sea que venga a darnos su esfuerzo.

“Aubrey es un jugador que tiene grandes condiciones, de eso no tengo dudas y si viene para el lado de nosotros por algo será y te repito, acá será muy bien recibido”, expresó el rojinegro.

David ya tiene el contrato firmado con los manudos a partir de julio, por lo que solo está esperando que termine el torneo como morado.

Este miércoles en el Colleya Fonseca en el partido entre Guadalupe y Saprissa algunos aficionados morados le gritaron al caribeño: “Aubrey manudo, Aubrey liguista”.

Una de las cosas que llama la atención es que los papeles de nacionalización de David saldrán pronto, por lo que jugará como tico, no le quitará a la Liga una plaza de extranjero, además de la polifuncionalidad en diferentes posiciones del trinitario.