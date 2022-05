Aubrey David, el jugador todoterreno que la defensa de Alajuelense tanto necesita

Aubrey David le marcó a Alajuelense por última vez en el clásico de la semana pasada. (Rafael Pacheco Granados)

Aubrey David ya es jugador de Alajuelense, el contrato ya está firmado por lo que el futbolista y el club solo están esperando a que termine el torneo para hacerlo oficial, según sabe La Teja de buena fuente.

La firma se dio desde el inicio del torneo, el trinitense firmó luego de que su contrato con el Saprissa acabará en junio de este año y los morados se pellizcaron a renovarlo hasta que escucharon los rumores de su salida, momento para el que ya no había nada qué hacer.

Una de las cosas que llamó la atención es que sus papeles de nacionalización saldrán pronto, por lo que jugará como tico, no le quitará a la Liga una plaza de extranjero, además de la polifuncionalidad en diferentes posiciones del trinitario.

Este último detalle, ser un jugador que se adapta a cualquier posición en la defensa es uno de los detalles que más gustaba a los manudos y por lo que se decidieron a ficharlo.

En el Monstruo Aubrey ha jugado de central por derecha y por izquierda, y como lateral en ambas bandas, condición que la mayoría de defensores de Alajuelense no cumplen, tienen un único puesto.

Esos detalles incluso provocan que el caribeño sea el jugador de campo más regular de los morados, con 1433 minutos solo superado por el portero Aarón Cruz con 1530 minutos en el global, según los datos arrojados por la Unafut.

Podemos decir que con David, los manudos consiguen un combo de varias funciones en una y que de feria ya es tico, pues cumple con los criterios para la naturalización al haber vivido casi cinco años en Costa Rica y estar casado hace tres años con una nacional.

Aubrey David se reunirá el próximo torneo en Alajuelense con jugadores como Giancarlo González, Alexis Gamboa y Jurguin Román. (Rafael Pacheco Granados)

Aciertazo

Para el entrenador Marvin Solano, la contratación de Aubrey es un acierto por parte de la Liga.

“Si usted revisa sus actuaciones difícilmente le va a encontrar un partido malo, es un jugador de regular hacia arriba y eso es algo que cuesta encontrar en el fútbol, es una característica difícil de sostener.

“Es muy bueno en la marca, ejemplo lo que le hizo el otro día a Carlos Mora (en el clásico) que prácticamente lo borró, es bueno en el juego aéreo y juega simple, sin ser un jugador que sea un dechado de gran técnica, es de los jugadores más regulares que ha tenido Saprissa”, comentó.

El exentrenador de Herediano, Cartaginés, Liberia, San Ramón y la UCR entre otros clubes, destacó que es un jugador que se concentra mucho en el juego, lo que lo ayuda en esa regularidad. Solano además comparte que es bastante polifuncional.

“No hay tantos jugadores así, si usted revisa están los que pueden jugar por las dos bandas, derecha e izquierda, pero jugar todas las opciones en defensa es poco común. Normalmente acá los centrales no son tan rápidos, entonces les cuesta por los costados. Él, al ser muy potente,puede jugar por ahí.

“Creo que lo que tiene la Liga hoy no se le parece mucho a otros, (José Miguel Cubero) que a veces juega de defensa o de contención, pero nada más. Los centrales me parecen muy posicionales tanto Giancarlo González como Alexis Gamboa y los laterales no te los imaginas de centrales”

Agustín Lleida lo hizo de nuevo, le quitó otra figura al Saprissa. (Rafael Pacheco Granados)

Para Marvin si la Liga le echaba un ojillo a la planilla de Saprissa, Aubrey era el más atractivo para sus intereses.

“Ellos posiblemente le hicieron un seguimiento y que la defensa era un departamento por reforzar y además con algo más, un jugador que ya han visto, no están por probar como cuando traes a un extranjero, que tienen que adaptarse, con él tienen esa ganancia, por lo visto parece un acierto”

José Luis Bustos, entrenador y comentarista, también aplaude el fichaje y comparte que la polivalencia es uno de sus grandes atractivos.

“Ha sido de los extranjeros más acertados que ha traído el Deportivo Saprissa, tiene características importantes en ofensiva también, en tiros de esquina, en el juego aéreo en ambas áreas, en ofensiva y defensiva me parece muy bueno, además que se adapta a cualquier posición.

“Aubrey te puede jugar de lateral, central y hasta de contención lo he visto yo, en el inicio de su carrera era lateral derecho con Trinidad y Tobago y quien lo pasa a central es Wálter Centeno en Saprissa y le dio buen resultado, en el fútbol moderno es muy importante que puedas jugar varios puestos”

Bustos le recriminó de manera dura al Saprissa que dejara ir a uno de sus jugadores más regulares.

“Es un error de la dirigencia morada no retener a un jugador así. Me parece absurdo, ridículo, si así lo querían llevar, a uno de tus jugadores más regulares no lo puedes tratar así, me parece muy desacertada decisión de parte de gente que viene de Europa.

“Dejan ir a Aubrey y después andan corriendo tratando de buscar la solución cuando ya no tienen de otra, parecieran decisiones tomadas de gente que no sabe de fútbol, absurdo”, tiró.

Hace año y medio fue Johan Venegas el seducido por Alajuelense, ahora es Aubrey David, es claro que en el León saben bien con qué tentar a los de la acera del frente.