Deportes

El curioso mensaje de Kenneth Vargas en redes sociales

Kenneth Vargas aparece en redes sociales para dejar un mensaje en su Instagram

EscucharEscuchar
Por Eduardo Rodríguez

El delantero nacional Kenneth Vargas publicó un mensaje en sus redes sociales luego de que pasara un tiempo importante con poca actividad tras el último escándalo que vivió en un bar en San Pedro, el cual le costó la separación de Alajuelense.

Todo en el tiempo de Dios”, compartió Huevito en una historia en su cuenta oficial de Instagram.

Kenneth Vargas es uno de los refuerzos de Alajuelense, quien ya se entrena con el equipo manudo.
Kenneth Vargas fue separado de la Liga (Alajuelense/Alajuelense)

El futuro del atacante es aún una incógnita, ya que fue separado de la Liga tras lo acontecido junto a Alejandro Bran, quien también tuvo la misma suerte con el club de Alajuela; no obstante, Huevito estaba a préstamo de su equipo en Escocia.

LEA MÁS: Tim Payne agradece a sus nuevos seguidores: “Son más que toda la población de Nueva Zelanda”

Esta fue la publicación de Kenneth Vargas.
Esta fue la publicación de Kenneth Vargas. (Instagramm/Instagram)

Tanto Kenneth como Alejandro fueron separados a su vez de la Selección Nacional después de dicho episodio junto a Warren Madrigal.

LA TEJA
La Teja
boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Teja en WhatsApp
AlajuelenseLDAKenneth Vargas
Eduardo Rodríguez

Eduardo Rodríguez

Bachiller en periodismo egresado de la Universidad Latina y técnico en Marketing Digital. Creador de contenido deportivo en TikTok y apasionado por el fútbol nacional, internacional y el tenis

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.