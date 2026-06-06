El curioso mensaje de Kenneth Vargas en redes sociales

El delantero nacional Kenneth Vargas publicó un mensaje en sus redes sociales luego de que pasara un tiempo importante con poca actividad tras el último escándalo que vivió en un bar en San Pedro, el cual le costó la separación de Alajuelense.

“Todo en el tiempo de Dios”, compartió Huevito en una historia en su cuenta oficial de Instagram.

Kenneth Vargas fue separado de la Liga (Alajuelense/Alajuelense)

El futuro del atacante es aún una incógnita, ya que fue separado de la Liga tras lo acontecido junto a Alejandro Bran, quien también tuvo la misma suerte con el club de Alajuela; no obstante, Huevito estaba a préstamo de su equipo en Escocia.

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Esta fue la publicación de Kenneth Vargas. (Instagramm/Instagram)

Tanto Kenneth como Alejandro fueron separados a su vez de la Selección Nacional después de dicho episodio junto a Warren Madrigal.