El dato que aumenta las alarmas en el Herediano

Jafet Soto volvió al banquillo de Herediano con una derrota 0-2 ante Guadalupe (Jorge Navarro para La Nacion /Jorge Navarro para La Nación y La Teja.)

El bicampeonato en mayo ya quedó atrás y las alegrías en Heredia empiezan a convertirse en preocupaciones, tras un semestre repleto de tardes y noches muy grises para los actuales monarcas nacionales.

El momento está siendo tan complejo, que el regreso de Jafet Soto, tras las destituciones de Hernán Medford, y antes de Pablo Salazar, no han tenido un impacto favorable como se esperaba y el equipo se empieza a quedar atrás en la lucha por los primeros puestos.

LEA MÁS: Jafet Soto alzó la voz en contra de sus jugadores y les hizo esta advertencia

Lo de los rojiamarillos llega a un punto tan extraño, tras las expectativas del club en cuanto a plantel y en relación a la búsqueda del tricampeonato, que actualmente a la altura de la fecha 11 del torneo, el Herediano está más cerca del último puesto, que del primer lugar, una posición que muchos pensaban sería la más recurrente de los vigentes campeones en este torneo.

Los florenses cuentan con 13 puntos, cinco por encima del colero, San Carlos, que tan solo suma ocho, los mismos de diferencia que hay entre “el team” y el cuarto lugar, sin embargo si hablamos de la primera casilla la distancia es aún más grande.

Guadalupe alargó a cinco partidos la racha de Herediano sin ganar (Jorge Navarro para La Nacion )

Cinco son los partidos que tienen los rojiamarillos sin poder sumar de tres puntos. La racha arrancó luego de vencer a Liberia, con la caída en Cartago, seguidamente par de empates en casa, primero ante Sporting y luego Saprissa, para mantenerse con los malos marcadores con la derrota en Puntarenas y ahora en la visita de Guadalupe a Santa Bárbara.

No solo es el mal momento en el torneo local, Herediano también fracasó a nivel internacional con la Copa Centroamericana, quedando último de grupo luego de vencer al Real España, pero caer en Nicaragua ante Diriangén y en Panamá con Sporting San Miguelito, para finalizar su participación con un 4-4 con el Municipal de Guatemala.

La eliminación prematura no solo va ligada a la Copa Centroamericana, sino que automáticamente perdieron cualquier oportunidad de participar en la Concacaf Champions Cup del próximo año.

Jafet Soto suma dos partidos dirigidos en el actual torneo (Jorge Navarro para La Nacion /Jorge Navarro para La Nación y La Teja.)

Preocupado con su equipo

Para el periodista y fiel seguidor del Herediano, Fabión Zumbado lo que importa es clasificar pero se encuentra inquieto con la situación en la tabla del bicampeón nacional.

“Lo que importa es clasificar, pero el término, hasta hoy, de clasificar es complicado, y creo que a todos nos agarró por sorpresa, ya que con los refuerzos se pensaba que se iba a pasar mejor para pelear por el tricampeonato, lamentablemente, algo tuvo que pasar en pretemporada, ya que viendo los partidos, a veces se pierden segundos balones porque no dan las piernas, no te pueden hacer un gol en táctica fija en el área chica. A mí me parece que hay un poco de todo, problemas físicos en jugadores y de actitud”.

LEA MÁS: El dato que rompió Guadalupe al vencer a Herediano

El comunicador no descarta que se vengan cambios de jugadores y quién mejor que Jafet Soto para hacer una reingeniería en caso de que no alcance en este campeonato o para cambiar el rumbo y buscar el boleto a semis.

“Jafet es alguien probado, pero no siempre lo puede hacer todo, los heredianos confiamos, él es el idóneo ya sea para la remontada y clasificar o para los cambios en caso de que no se diera el pase a semifinales”.

Fabián afirma que no llegar a semifinales sería un golpe fortísimo y ve como un panorama real la opción de una eliminación prematura.

“El desenvolvimiento en cancha hace que uno como herediano piense en esa posibilidad, sería un golpe fortísimo, pero sería un golpe para que Jafet haga un cambio, pero si se mete ya sabemos lo que es capaz de hacer cuando nadie lo espera”.