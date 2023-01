El defensor del Cartaginés Carlos Barahona en lugar de hacer una gracia hizo un sapo

El defensor Carlos Barahona se hizo bolas sobre su situación con el Cartaginés. Rafael Pacheco. (Rafael Pacheco Granados)

El defensor del Cartaginés, Carlos Barahona intentó hacer una gracia, pero terminó haciendo un sapo.

El miércoles pasado, antes del juego del Cartaginés contra el Santos de Guápiles, el jugador, de 20 años, se refirió a su situación contractual con los brumosos, pero en vez de aclararla, se le metió el Cantinflas y se enredó más de la cuenta.

“Sí, firmé un precontrato (con Saprissa) y no es nada seguro. Ahorita están en conversaciones mi representante y Cartaginés. No te puedo decir que me quiero ir, soy de aquí, esta es mi casa”, dijo.

O sea firmó con Saprissa y quiere ser morado, pero no se quiere ir de Cartago porque es su casa.

Sobre lo ocurrido, el periodista de Deportivas Columbia, Rodolfo Méndez comentó que a él, las declaraciones del jugador lo dejaron más enredado que al inicio de la polémica en torno al deportista.

20 años tiene Carlos Barahona

“Él sale diciendo que tiene un precontrato, pero por otro lado afirma que Cartaginés es su casa. Pienso, por mi experiencia y mis años de andar en esto, que la situación se le está complicado, no sé si Saprissa se dio cuenta de alguna situación o el tema va por los derechos de formación que tiene que pagar, pero creo que Saprissa se está echando para atrás”, afirmó.

Para Méndez, lo mejor que puede hacer el defensor es quedarse callado

“Como dicen popularmente, calladito más bonito, porque el trabajo del periodista es buscar la noticia y el muchacho no tiene el colmillo para enfrentar estas cosas.

“Al final creo que se va a quedar con los brumosos y creo que le quedará de aprendizaje, porque desde ayer (miércoles) se empezó a echar encima a los aficionados de Saprissa”, agregó.

Don Leonardo Vargas asegura que en Cartaginés cuentan con Carlos Barahona. (Rafael Pacheco Granados)

Tiene derecho, pero...

El analista José Luis Bustos coincide con el comunicador y aunque defiende el derecho del jugador de negociar con el club que le llame más la atención, siente que debe haber transparencia en este caso.

“Es normal que él aspire a algo mejor y si firma con Saprissa, es porque cree que le ofrecen más condiciones de las que tiene en Cartaginés, sin menospreciar y está bien, pero debe haber transparencia del jugador y también del club.

“La aficion de Saprissa es muy exigente y si está en estas cosas llegará mal con los aficionados y quien entra con un mal ambiente a Saprissa mejor que no llegue, flaco favor se hace en ese sentido”; comentó.

Para Bustos, el mensaje que quiso dar Carlos es ambiguo.

“Te vas o te quedas o es blanco o es negro y si se va debe hacerlo agradeciendo, en este caso a Cartaginés, por lo que el club le ha dado. Además, si dice que firmó un precontrato es porque todo está prácticamente amarrado.

“Él debería dejar de hablar mientras sale del club, lo deja todo en manos de su agente y dice que no se referirá al caso, concentrarse de lleno con su equipo actual”, manifestó.