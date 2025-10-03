El demoledor dato negativo del Cartaginés en el fútbol internacional

Diego Mesén se lamenta bajo el diluvio en Tegucigalpa. Cartaginés se despide de la Copa Centroamericana, pero aún tiene una oportunidad para ir a Concachampions. (Diario Diez para La Nación/Diario Diez para La Nación)

Cartaginés no pudo con el grande del fútbol hondureño. La ilusión de la remontada tras el 1-2 de la ida se esfumó con la victoria clara del Olimpia en Tegucigalpa por 3-1, dejando un claro 5-2 global para los leones.

Los brumosos aún tienen algo pendiente en este torneo centroamericano, y es un repechaje ante el máximo rival del club Olimpia, el Motagua, que viene de caer en su serie ante el bicampeón Alajuelense, con una remontada agónica de los de Óscar Ramírez para obtener su boleto a semifinales.

Cartaginés, con esta última pérdida en Honduras, suma una cifra negativa en cuanto a juegos de visitante por torneos internacionales oficiales, ya que tienen más de 12 años sin poder ganar un partido afuera de nuestro país.

La última victoria del Club Sport Cartaginés en condición de visita por torneo oficial, fue en El Salvador, en el Estadio Cuzcatlán cuando los de la vieja metrópoli salieron airosos con un 2-4 contra el Isidro Metapán en la Concacaf, dicho compromiso se efectuó el 8 de agosto de 2013.

Jorge Benguché le anotó a Cartaginés en el Estadio "Chelato" Uclés, en Tegucigalpa. (Diario Diez para La Nación/Diario Diez para La Nación)

Negativos números de Cartaginés

Los de Carevic en esta edición de Centroamericana visitaron a Saprissa, que aunque el duelo fue en suelo tico, perdieron, mientras que en su otro duelo afuera del Fello Meza jugaron ante su próximo adversario, Motagua, con saldo de empate sin goles.

Cartago tendrá la opción de romper esta estadística en contra ante las águilas catrachas cuando jueguen el repechaje por un boleto a la Concacaf Champions Cup.